https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9qNUfeJKL2%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Loren Schauers (@loren.schauers)

Según medios británicos como The Sun, el accidente ocurrió en septiembre del año pasado, cuando Loren tenía 18 años. El pibe estaba trabajando en una carretilla elevadora parado sobre un puente. De repente, algunos coches lo rozaron. Para evitarlos, Loren se adelantó, pero se acercó demasiado al lado de la ruta y cayó con el montacargas unos 15 metros al vacío.

Loren describió esos terribles momentos: "el cinturón de seguridad se torció alrededor de mi pierna, así que en vez de saltar me choqué con la plataforma del montacargas". El chico fue aplastado por la máquina de cuatro toneladas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGf4Z4gBbsY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Loren Schauers (@loren.schauers)

Fue trasladado al hospital en código rojo, los médicos decidieron amputarle la pierna derecha hasta la cadera, dejando la cadera izquierda y el muslo izquierdo intactos. Transportado en helicóptero a Denver, el joven se sometió a una hemicorporectomía: se le extirpó toda la parte inferior del cuerpo para permitirle sobrevivir. Durante tres meses permaneció en terapia intensiva y sus seres queridos temían que no lograra sobrevivir. En cambio, su condición mejoró repentinamente y día tras día el joven recuperó la plena funcionalidad.

Sobre la decisión de afrontar una vida sin la mitad de su cuerpo reflexiona:

No fue una decisión difícil que me amputaran la mitad de mi cuerpo; básicamente fue una decisión de vivir o morir, realmente no fue una decisión difícil para mí. No me quedaba otra. No fue una decisión difícil que me amputaran la mitad de mi cuerpo; básicamente fue una decisión de vivir o morir, realmente no fue una decisión difícil para mí. No me quedaba otra.

Un año después, ya tiene pensado en casarse con Sabia Reiche, su novia de 21 años que lo acompañó todo este tiempo. "Estos problemas nos unieron todavía más. Ya estamos comprometidos", se emocionó.