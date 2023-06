Este sujeto también era llamado "el asesino del bikini" por la prenda que usaban las mujeres al momento de ser atacadas. Por lo general, al elegir a sus víctimas drogaba su comida o bebidas.

En la India, a raíz de sus crímenes, fue condenado y encarcelado entre 1976 y 1997.

Una vez cumplida la pena, Sobhraj se mudó a París y regresó a Nepal en 2003, donde fue detenido, juzgado y condenado a cadena perpetua.

Casi no queda nada de su personalidad expansiva. Su vida se está apagando. Su corazón falló varias veces y estuvo, en los últimos años, al borde de la muerte. Ya no tiene pelo y camina con dificultad. No le importa demasiado. No tiene dónde ir. Está desde hace 19 años en una prisión de Katmandú.

►TE PUEDE INTERESAR: "El vampiro de Sacramento" mató a seis personas y se obsesionaba con beber sangre fresca

Este múltiple homicida no mataba por incontrolables impulsos, pero debido a su accionar siempre se sospechó que padecía un trastorno de personalidad antisocial, ya que tenia un gran odio a los hippies y en muchos de los crímenes contra ellos quedó reflejado.

En 2007, se informó que el abogado de Sobhraj había pedido al entonces presidente de Francia Nicolas Sarkozy que interviniera en Nepal. Asimismo, un año después este asesino serial anunció su compromiso con una mujer nepalí, Nihita Biswas.

India asesino mató a turistas.jpg Carles "La Serpiente" Sobhraj, el asesino serial que mató a 12 turistas en distintos países de Asia, minutos antes de ser condenado

Este hombre, ya detenido, trató de lograr una categoría avanzada como múltiple homicida, y es por eso que se duda que pudo haber matado más de 12 personas-, con el objetivo de saltar a la fama.

Y lo logró, porque cobró grandes sumas de dinero por entrevistas y derechos cinematográficos: cuatro biografías, tres documentales, una película india titulada "Main Aur Charles" y la serie de la BBC de 2021 "The Serpent", compuesta por ocho capítulos son muestra de ello.

►TE PUEDE INTERESAR: "El viudo negro": mató a su esposa y luego a sus dos novias para cobrar los seguros de vida

Esta miniserie, estrenada en 2021 en Gran Bretaña y protagonizada por Tahar Rahim en el papel de Sobhraj, fue posteriormente emitida por la platafoma Netflix.