“Significa que tendremos ocho batallones multinacionales en el flanco oriental, del mar Báltico al mar Negro”, precisó, incluyendo los ya presentes en los tres países bálticos y Polonia tras la anexión rusa de Crimea en 2014.

Además, Stoltenberg señaló que en la cita de este jueves el organismo podría aprobar "soporte adicional, incluyendo asistencia en ciberseguridad, así como equipos para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares".

El responsable de la OTAN hizo, asimismo, un llamado a China, aliado de Moscú, para que se abstenga de apoyar a Rusia en su guerra en Ucrania y cese de contribuir a la divulgación de "mentiras descaradas".

Buques de guerra de la OTAN comenzaron a patrullar este miércoles la costa de Libia para hacer cumplir el embargo de armas impuesto al gobierno de Trípoli por Naciones Unidas.

Según explicó, la alianza militar pedirá mañana a Beijing que "asuma sus responsabilidades como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU" y "se abstenga de apoyar el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania", consignó la agencia de noticias AFP.

Este pedido ocurre en momentos en los que el gigante asiático se encuentra bajo una importante presión diplomática de Washington y sus aliados europeos por su rechazo a condenar a Moscú por la invasión de Ucrania.

Tras más de tres semanas de conflicto armado, el Gobierno chino mostró pocas señales de abandonar al Kremlin, al tiempo que achaca el empeoramiento de las tensiones a la expansión de la OTAN hacia el este.

En tanto, desde Moscú, el Kremlin volvió a advertir hoy a esta alianza militar de las terribles consecuencias si acepta enviar fuerzas de mantenimiento de la paz a Ucrania, tal como lo sugirió Polonia, que el pasado viernes anunció que presentaría formalmente una propuesta al respecto en la cumbre de la OTAN de mañana.

“Sería una decisión muy imprudente y extremadamente peligrosa”, alertó a periodistas el vocero del Gobierno de Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

En una conferencia telefónica, el portavoz recalcó que cualquier posible contacto entre las fuerzas rusas y de la OTAN “podría tener consecuencias claras que serían difíciles de reparar”.

Una advertencia que también hizo este miércoles el canciller ruso, Serguei Lavrov, quien rechazó la propuesta polaca en declaraciones al personal y estudiantes del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

“Sería el choque directo entre las fuerzas armadas de Rusia y la OTAN que todos no solo han tratado de evitar, sino que dijeron que en principio no debería tener lugar”, declaró, citado por el diario británico The Guardian.