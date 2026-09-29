José Flores, de 119 años, quiere convertirse en el varón más longevo de la historia

Si los papeles pendientes son aprobados, el residente de Sardinal desplazará a ambos. Solo la francesa Jeanne Calment, fallecida a los 122 años en 1997, lo superaría en la marca general sin distinción de género.

El ciudadano habita en la Península de Nicoya, catalogada internacionalmente como zona azul por la alta expectativa de vida de sus pobladores. Su nieta, Hellen Flores, relata que el anciano "tuvo su época de fiestero", en la cual solía boxear, fumar cigarrillos, consumir licor.

En la actualidad mantiene una rutina serena, toma apenas dos pastillas diarias, disfruta jugar dominó durante las tardes. "Dios es el secreto", afirma el postulado al récord desde su hogar.

La presidenta Laura Fernández visitó al ciudadano durante el mes de julio. Tras la reunión gubernamental, ordenó edificar una vivienda completamente adaptada para facilitar el uso cotidiano de su andador.

Por su cumpleaños, el equipo Liga Deportiva Alajuelense le obsequió una camiseta oficial que lleva estampado el número 119. Como consejo final para las nuevas generaciones, el hombre de mayor edad de Costa Rica dejó un mensaje directo: "Que trabajen como yo".

El récord anterior

Jiroemon Kimura nació en 1897 dentro de la ciudad de Kioto. El trabajador de la oficina postal local ayudó a su hijo hasta rondar los 90 años. Formó una familia numerosa conformada por siete hijos, 14 nietos, 25 bisnietos, además de 13 tataranietos.

Alcanzó el reconocimiento máximo en diciembre de 2012 tras el fallecimiento de Dina Manfredini, para luego superar al danés Christian Mortensen.

Al celebrar su último cumpleaños, el poseedor del récord intentó explicar su extensa edad. "Tal vez es gracias al Sol que está encima mío", reflexionó. "Siempre estoy mirando al cielo. Así soy", agregó sobre su tiempo de vida.

Japón representa uno de los países con mayor esperanza de vida mundial, ya que cuenta con cerca de 30 millones de habitantes por encima de los 65 años.