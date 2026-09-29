José Flores nació el 11 de julio de 1907 en Guanacaste, Costa Rica. Según los documentos oficiales de su país, el hombre alcanzó los 119 años de edad. La Asociación Península de Nicoya Zona Azul trabaja actualmente para que el libro Guinness certifique su marca biológica.
José Flores, de 119 años, quiere convertirse en el varón más longevo de la historia
El costarricense busca superar la edad de Jiroemon Kimura para conseguir el récord del hombre con más años vividos en la historia
El objetivo de la entidad consiste en consagrarlo como la persona de género masculino con más tiempo de vida en toda la historia.
Más años vividos
Para lograr el récord absoluto, el exagricultor debe superar marcas documentadas por las instituciones internacionales. El japonés Jiroemon Kimura lidera el registro de varones tras fallecer con 116 años en 2013, mientras el brasileño Joao Marinho Neto representa al hombre vivo más viejo con 113.
Si los papeles pendientes son aprobados, el residente de Sardinal desplazará a ambos. Solo la francesa Jeanne Calment, fallecida a los 122 años en 1997, lo superaría en la marca general sin distinción de género.
El ciudadano habita en la Península de Nicoya, catalogada internacionalmente como zona azul por la alta expectativa de vida de sus pobladores. Su nieta, Hellen Flores, relata que el anciano "tuvo su época de fiestero", en la cual solía boxear, fumar cigarrillos, consumir licor.
En la actualidad mantiene una rutina serena, toma apenas dos pastillas diarias, disfruta jugar dominó durante las tardes. "Dios es el secreto", afirma el postulado al récord desde su hogar.
La presidenta Laura Fernández visitó al ciudadano durante el mes de julio. Tras la reunión gubernamental, ordenó edificar una vivienda completamente adaptada para facilitar el uso cotidiano de su andador.
Por su cumpleaños, el equipo Liga Deportiva Alajuelense le obsequió una camiseta oficial que lleva estampado el número 119. Como consejo final para las nuevas generaciones, el hombre de mayor edad de Costa Rica dejó un mensaje directo: "Que trabajen como yo".
El récord anterior
Jiroemon Kimura nació en 1897 dentro de la ciudad de Kioto. El trabajador de la oficina postal local ayudó a su hijo hasta rondar los 90 años. Formó una familia numerosa conformada por siete hijos, 14 nietos, 25 bisnietos, además de 13 tataranietos.
Alcanzó el reconocimiento máximo en diciembre de 2012 tras el fallecimiento de Dina Manfredini, para luego superar al danés Christian Mortensen.
Al celebrar su último cumpleaños, el poseedor del récord intentó explicar su extensa edad. "Tal vez es gracias al Sol que está encima mío", reflexionó. "Siempre estoy mirando al cielo. Así soy", agregó sobre su tiempo de vida.
Japón representa uno de los países con mayor esperanza de vida mundial, ya que cuenta con cerca de 30 millones de habitantes por encima de los 65 años.