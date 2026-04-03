Histórico indulto en Cuba: el gobierno liberó a más de 2.000 presos por Semana Santa

En un movimiento de fuerte impacto político y social, el Gobierno de Cuba anunció este viernes un indulto masivo que alcanzó a más de dos mil personas privadas de su libertad. Según informó el diario oficial Granma, la decisión se presenta como un gesto humanitario con motivo de la Semana Santa, siguiendo la tradición de medidas excepcionales en fechas de relevancia religiosa o civil en la isla.
La liberación fue dispuesta bajo las facultades constitucionales del Consejo de Estado, tras una evaluación exhaustiva e individual de cada expediente. Las autoridades destacaron que la prioridad se centró en aquellos reclusos cuya reinserción social no represente un riesgo para la convivencia ciudadana.
Cuba: ¿quiénes recuperaron la libertad?
El proceso de selección se basó en el cumplimiento de los requisitos fijados por la legislación penal vigente. Entre los principales grupos beneficiados se encuentran:
- Adultos mayores. Personas de más de 60 años con penas avanzadas.
- Salud y género. Mujeres y reclusos con enfermedades crónicas o condiciones de salud delicadas.
- Jóvenes. Sancionados que mostraron una conducta ejemplar y posibilidades reales de reinserción.
- Extranjeros. Ciudadanos de otros países y cubanos residentes en el exterior que se encontraban bajo custodia también fueron incluidos en este acto soberano.
Delitos excluidos: el límite de la medida
Pese a la magnitud del anuncio, el comunicado oficial fue tajante respecto a las excepciones. El beneficio no alcanzó a condenados por delitos de alta peligrosidad social. Quedaron fuera del indulto quienes cumplen sentencias por:
- Asesinato, homicidio y agresiones sexuales.
- Narcotráfico y robo con violencia o uso de armas.
- Delitos cometidos contra menores de edad.
- Reincidentes. Aquellos que ya habían sido beneficiados por indultos previos y volvieron a delinquir también fueron excluidos del listado.
Desde el año 2011, Cuba ha implementado este tipo de medidas en cinco oportunidades, sumando más de 11.000 personas liberadas en la última década y media. Este nuevo gesto ocurre en un contexto particular para la isla, marcado por tensiones logísticas en el Caribe, como la reciente desaparición de barcos mexicanos que trasladaban ayuda humanitaria, lo que refuerza la lectura política de esta liberación como un intento de distensión interna.