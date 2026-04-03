Histórico indulto en Cuba: el gobierno liberó a más de 2.000 presos por Semana Santa

La liberación fue dispuesta bajo las facultades constitucionales del Consejo de Estado, tras una evaluación exhaustiva e individual de cada expediente. Las autoridades destacaron que la prioridad se centró en aquellos reclusos cuya reinserción social no represente un riesgo para la convivencia ciudadana.

Cuba

Cuba: ¿quiénes recuperaron la libertad?

El proceso de selección se basó en el cumplimiento de los requisitos fijados por la legislación penal vigente. Entre los principales grupos beneficiados se encuentran: