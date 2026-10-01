Fuerzas de seguridad iraquíes celebran con un desfile la retirada de tropas de Estados Unidos

Los ministerios organizaron actos conmemorativos, mientras la plaza Tahrir fue el centro de convocatorias populares con banderas y fuegos artificiales. "Restaurar la soberanía es una decisión importante que hemos esperado durante muchos años. Estamos llenos de alegría, este será uno de los días más felices de nuestra historia", expresó Ashwaq Taha, funcionario estatal.

Desde el sector castrense, un teniente primero que mantuvo su anonimato remarcó que las órdenes ya no dependen de mandos foráneos. "Ahora poseo la autoridad para tomar decisiones militares y de seguridad", aseguró el oficial, subrayando que las operaciones territoriales, aéreas y marítimas responden de forma exclusiva a mandos locales.

Pese al clima festivo, otros ciudadanos expresaron reparos sobre el panorama general. Sabah Ramadan, iraquí desocupado de 32 años, reclamó que la soberanía exige estabilidad económica y la salida de contingentes turcos y asesores iraníes aún activos dentro de las fronteras nacionales.