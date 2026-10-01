Bagdad amaneció con celebraciones masivas por la partida final de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, un proceso acordado en 2024 que concluyó el 30 de septiembre. La retirada formal de los contingentes devuelve la totalidad del mando defensivo al gobierno local.
Fuerzas de seguridad iraquíes celebran con un desfile la retirada de tropas de Estados Unidos
Las tropas de Estados Unidos abandonaron el país árabe tras doce años de misión, en una jornada declarada fiesta oficial por la soberanía nacional
Para los ciudadanos movilizados, el repliegue de las tropas marca una jornada histórica. "Nos hemos convertido en dueños de nuestro destino después de que nuestras decisiones fueran rehenes de Estados Unidos", afirmó a EFE Mahmud Ibrahim, un profesor de 45 años, durante los festejos callejeros en Irak.
Fin de una época en Irak
El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, declaró oficialmente la fecha como el "Día de la Soberanía" y señaló que "ha comenzado una nueva etapa" con instituciones fortalecidas e independencia en las determinaciones estratégicas.
Los ministerios organizaron actos conmemorativos, mientras la plaza Tahrir fue el centro de convocatorias populares con banderas y fuegos artificiales. "Restaurar la soberanía es una decisión importante que hemos esperado durante muchos años. Estamos llenos de alegría, este será uno de los días más felices de nuestra historia", expresó Ashwaq Taha, funcionario estatal.
Desde el sector castrense, un teniente primero que mantuvo su anonimato remarcó que las órdenes ya no dependen de mandos foráneos. "Ahora poseo la autoridad para tomar decisiones militares y de seguridad", aseguró el oficial, subrayando que las operaciones territoriales, aéreas y marítimas responden de forma exclusiva a mandos locales.
Pese al clima festivo, otros ciudadanos expresaron reparos sobre el panorama general. Sabah Ramadan, iraquí desocupado de 32 años, reclamó que la soberanía exige estabilidad económica y la salida de contingentes turcos y asesores iraníes aún activos dentro de las fronteras nacionales.