Escalofriante dato sobre la joven arrojada al vacío en Brasil: "Hablé con ella"

Sin embargo, las fallas en el procedimiento resultaron fatales para la instructora de gimnasio y graduada en educación física.

brasil accidente El momento en el que cayó la joven quedó filmado.

La caída fatal en Brasil

De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, tres hombres sostenían a la chica antes del lanzamiento. Las imágenes del momento revelaron que la clienta cayó al vacío sin las amarras de seguridad obligatorias que debieron sostenerla.

El golpe desde una altura aproximada de 40 metros provocó lesiones graves inmediatas, aunque el cuerpo todavía presentaba signos vitales al momento del rescate.

Una enfermera que se encontraba en las inmediaciones descendió por la empinada pendiente cubierta de barro para brindar asistencia de emergencia. La profesional constató que la accidentada respiraba con dificultad y registraba un pulso bastante débil.

En sus declaraciones a los medios, la mujer afirmó que intentó mantener consciente a la víctima mediante palabras de aliento durante la dolorosa espera.

Una muerte que genera detenciones

joven La joven tenía 21 años al momento del accidente.

La Policía Civil procedió al arresto de tres instructores que operaban el negocio de manera informal. Los sospechosos promovían estas actividades riesgosas a través de perfiles en las redes sociales bajo denominaciones comerciales ficticias.

Los detenidos declararon ante los agentes que sufrieron un desvanecimiento momentáneo durante los preparativos, por lo que no supieron precisar la razón del descuido fatal.

El Gobierno Federal es el propietario del viaducto abandonado, un sitio que ya acumuló antecedentes trágicos en los últimos tiempos. Las disputas entre el municipio y la administración central dificultan el control del acceso a la zona peligrosa.