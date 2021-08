Encontraron con vida a una bebé que estuvo perdida 4 días en un bosque

Tras la intensa búsqueda Liuda fue encontrada viva, desnutrida y cubierta de picaduras de insectos. La niña fue llevada a cuidados intensivos de un hospital regional de la ciudad y, tras algunos días, fue trasladada a una sala regular en donde empezó a comer y a jugar.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCSzhESFog3R%2F%3Futm_source%3Dig_embed&utm_campaign=loading&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by «» (@lizaalert)

La familia de Liuda explicó que la niña estaba jugando en el patio de una casa de campo con su hermana mayor, cuando en un momento en que su madre fue a casa de una vecina se adentró en un bosque cercano y se perdió.

"He visto que hay mucha gente buena que está dispuesta a ayudar, no con palabras, sino con hechos. No hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos, porque este es un milagro que sucedió gracias a los esfuerzos conjuntos", dijo Antonina Kúzina, la madre de la niña, en una entrevista a un medio local, según publicó RT.