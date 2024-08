Elon Musk tomó una drástica decisión con su red social X en Brasil

Brasil Red Elon.jpg El magnate Elon Musk tomó una drástica decisión sobre la red social X en Brasil por diferencias con la Justicia

Aunque la sentencia es confidencial, la red social X aseguró que divulgó la copia de la orden de detención de Alexandre de Moraes para "exponer sus acciones".

"A pesar de que nuestros numerosos recursos ante el Tribunal Supremo no fueron escuchados, de que el público brasileño no fue informado de estas órdenes y de que nuestro equipo brasileño no tiene ninguna responsabilidad ni control sobre el bloqueo de contenidos en nuestra plataforma, Moraes optó por amenazar a nuestro equipo en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso", afirmó X.

"En consecuencia, para proteger la seguridad de nuestro personal, hemos tomado la decisión de cerrar nuestras operaciones en Brasil con efecto inmediato. El servicio X sigue estando disponible para la población de Brasil", prosiguió.

"Nos entristece profundamente habernos visto obligados a tomar esta decisión. La responsabilidad recae exclusivamente en Alexandre de Moraes. Sus acciones son incompatibles con un gobierno democrático. El pueblo brasileño tiene que elegir: democracia o Alexandre de Moraes", concluyó el comunicado.

En los últimos días, el juez Alexandre de Moraes dictó sentencias para ordenar a la red social que bloqueara perfiles que publicaron mensajes antidemocráticos o de odio contra las autoridades. La empresa, sin embargo, no cumplió estas órdenes.