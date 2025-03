El papa Francisco sigue internado y su estado es "complejo", anunciaron desde el Vaticano

El parte médico difundido por el Vaticano indicó: "Las dos crisis se produjeron por la reacción de los bronquios intentando expulsar el moco que se acumula para eliminar las bacterias".

Señalaron también que no cambiaron los valores de los análisis de sangre, que no revelaron leucocitosis, por lo que no había nueva infección, mientras que se reanudó la ventilación mecánica no invasiva

"El pronóstico sigue siendo reservado, el cuadro del estado del Papa es complejo y Francisco permanece siempre vigilante".

papa-francisco-roma-efe-2.jpg

Octava noche de rezos por el papa Francisco en la Plaza San Pedro

Por otro lado, en la Plaza de San Pedro, por octava noche consecutiva, se llevó a cabo el rezo del Rosario por la salud de Francisco.

En la octava cita consecutiva de oración por la salud del Papa organizada por el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, el cardenal subrayó que la Virgen, "Madre de la Santa Esperanza, asiste, restaura y consuela a cuantos recurren a su ayuda", deseando que sea también "signo de consuelo, de segura esperanza".