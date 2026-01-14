El gobierno de Venezuela anunció la liberación de más de 400 presos políticos

Críticas de ONG y discrepancias en las cifras

Sin embargo, organizaciones independientes y grupos de derechos humanos han desmentido el número oficial de liberaciones, planteando que la cantidad real de presos políticos liberados es significativamente menor. Estas entidades, como Foro Penal y otros observadores civiles, han podido verificar solamente entre 56 y 76 excarcelaciones confirmadas desde el 8 de enero, un dato muy por debajo de los “más de 400” anunciados por las autoridades.

Además, las organizaciones señalan que no existe una lista pública verificable de quienes han sido liberados, lo que dificulta confirmar si se trata de presos políticos o de detenidos por otros motivos. También han denunciado de manera reiterada condiciones arbitrarias de detención, como negación de atención médica, incomunicación, tortura y falta de acceso a defensa legal, subrayando que aún quedarían centenares de personas encarceladas por motivos políticos.

El gobierno venezolano sigue liberando presos.

Reacciones de la oposición y la comunidad internacional

La oposición venezolana, así como defensores de derechos humanos, han aprovechado la coyuntura para reclamar mayor claridad y exigieron que el gobierno publique información detallada sobre cada uno de los liberados. Líderes opositores han advertido que las cifras oficiales parecen sobreestimadas y que el proceso de liberación se ha desarrollado de manera lenta y poco transparente, lo que mantiene bajo custodia a decenas de detenidos que aún son considerados presos políticos por estas organizaciones.

Por su parte, la comunidad internacional ha vigilado de cerca las excarcelaciones, especialmente tras las crecientes tensiones políticas en Venezuela y los llamados de Estados Unidos y otros gobiernos a liberar a presos políticos como parte de paquetes de reformas y gestos de distensión.