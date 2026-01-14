El gobierno de Venezuela anunció la liberación de más de 400 presos políticos

El gobierno venezolano anunció que ha liberado a más de 400 presos políticos en los últimos días como parte de una iniciativa para fomentar la “coexistencia pacífica” y responder a demandas internacionales y opositoras, aunque organizaciones de derechos humanos y grupos independientes cuestionan esos números y la falta de transparencia en el proceso.
Anuncio oficial y contexto político
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que el gobierno ha excarcelado más de 400 personas en el marco de una serie de liberaciones que se vienen ejecutando desde diciembre pasado. En declaraciones realizadas durante una sesión parlamentaria, Rodríguez explicó que las medidas forman parte de un proceso impulsado por el Ejecutivo para promover la “convivencia pacífica y la unión nacional” tras una etapa de fuerte tensión interna.
Según precisó, las primeras 160 liberaciones se realizaron el 23 de diciembre de 2024, y desde entonces se siguieron excarcelando detenidos, con el objetivo declarado de avanzar hacia un clima de mayor estabilidad. A su vez, el mandatario aclaró que muchos de los liberados no corresponderían a la categoría estricta de “presos políticos”, sino a personas detenidas por “incumplir la ley o la Constitución”, a quienes se les otorgó la libertad como parte de un gesto de reconciliación.
Críticas de ONG y discrepancias en las cifras
Sin embargo, organizaciones independientes y grupos de derechos humanos han desmentido el número oficial de liberaciones, planteando que la cantidad real de presos políticos liberados es significativamente menor. Estas entidades, como Foro Penal y otros observadores civiles, han podido verificar solamente entre 56 y 76 excarcelaciones confirmadas desde el 8 de enero, un dato muy por debajo de los “más de 400” anunciados por las autoridades.
Además, las organizaciones señalan que no existe una lista pública verificable de quienes han sido liberados, lo que dificulta confirmar si se trata de presos políticos o de detenidos por otros motivos. También han denunciado de manera reiterada condiciones arbitrarias de detención, como negación de atención médica, incomunicación, tortura y falta de acceso a defensa legal, subrayando que aún quedarían centenares de personas encarceladas por motivos políticos.
Reacciones de la oposición y la comunidad internacional
La oposición venezolana, así como defensores de derechos humanos, han aprovechado la coyuntura para reclamar mayor claridad y exigieron que el gobierno publique información detallada sobre cada uno de los liberados. Líderes opositores han advertido que las cifras oficiales parecen sobreestimadas y que el proceso de liberación se ha desarrollado de manera lenta y poco transparente, lo que mantiene bajo custodia a decenas de detenidos que aún son considerados presos políticos por estas organizaciones.
Por su parte, la comunidad internacional ha vigilado de cerca las excarcelaciones, especialmente tras las crecientes tensiones políticas en Venezuela y los llamados de Estados Unidos y otros gobiernos a liberar a presos políticos como parte de paquetes de reformas y gestos de distensión.