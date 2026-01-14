Venezuela volvió a habilitar la red social X tras más de un año de bloqueo oficial

Después de más de un año de bloqueo, el gobierno venezolano anunció que restableció el acceso a la red social X en todo el país, lo que permite a usuarios, dirigentes y autoridades volver a utilizar la plataforma sin recurrir a redes privadas virtuales (VPN), en un giro que marca una nueva etapa comunicacional en medio de la crisis política local.
Desde la noche del martes, los venezolanos pudieron acceder nuevamente a X, la red social que había sido suspendida por el entonces presidente Nicolás Maduro en agosto de 2024, tras su controvertida reelección y denuncias de fraude electoral. Esa suspensión había obligado a ministros, legisladores y ciudadanos a utilizar VPN para ingresar a la plataforma, que hasta entonces era uno de los principales canales de información y comunicación del país.
Mensajes de las autoridades y un cambio de estrategia
La presidenta interina Delcy Rodríguez fue una de las primeras en publicar tras el restablecimiento y, en su cuenta oficial en inglés y español, escribió: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”.
Rodríguez y otros altos dirigentes del oficialismo, como el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, anunciaron que retomaban la comunicación a través de X, en lo que ven como una herramienta clave para difundir las acciones del Gobierno Bolivariano y reforzar la narrativa oficial en un momento de transición política.
Por su parte, desde la cuenta de Nicolás Maduro también se emitieron publicaciones tras el desbloqueo, incluyendo una imagen junto a su esposa, Cilia Flores, con el mensaje “Los queremos de vuelta”, en referencia a sus seguidores y al contexto de su propia detención y procesos judiciales en Estados Unidos.
De la censura a la reapertura: el contexto del bloqueo
La suspensión de X en agosto de 2024 fue ordenada por Maduro poco después de ser proclamado vencedor de las elecciones presidenciales de julio, en medio de acusaciones de fraude y disputas políticas internas. El mandatario acusó en ese momento al propietario de la plataforma, el empresario Elon Musk, de protagonizar un “golpe de Estado cibernético” en su contra, lo que derivó en la retirada de la red social del acceso directo dentro de Venezuela.
Durante el período de bloqueos, muchos venezolanos tuvieron que depender de VPN y otros mecanismos para acceder a la plataforma, ya que la restricción no era siempre uniforme entre todos los proveedores de servicios de internet.
El restablecimiento de la red social ocurre en medio de un cambio político profundo tras la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero pasado, un episodio que ha colocado a Delcy Rodríguez como presidenta interina y ha generado nuevas dinámicas en la escena política y comunicacional del país.
Repercusiones y debates sobre libertad de información
Para sectores de la oposición y organizaciones defensoras de los derechos digitales, la reapertura de X plantea interrogantes sobre la libertad de información y la transparencia gubernamental, especialmente por la ausencia de una comunicación oficial clara durante el período de bloqueo. Observadores también señalan que la vuelta de la plataforma podría influir en la percepción internacional de la situación política venezolana, aunque advierten que el acceso a las redes sociales por sí solo no garantiza el pluralismo ni la libre circulación de ideas en un contexto donde aún existen tensiones políticas y controles sobre los medios tradicionales.
La medida ha sido seguida de cerca por usuarios, analistas y organismos internacionales, que ven en el regreso de X un paso simbólico hacia una mayor apertura comunicacional, aunque también subrayan que este tipo de decisiones está siendo observado en el marco de negociaciones diplomáticas más amplias y de la presión de la comunidad internacional por avances en libertades civiles y políticas.