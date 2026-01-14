Venezuela volvió a habilitar la red social X tras más de un año de bloqueo oficial

Rodríguez y otros altos dirigentes del oficialismo, como el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, anunciaron que retomaban la comunicación a través de X, en lo que ven como una herramienta clave para difundir las acciones del Gobierno Bolivariano y reforzar la narrativa oficial en un momento de transición política.

Por su parte, desde la cuenta de Nicolás Maduro también se emitieron publicaciones tras el desbloqueo, incluyendo una imagen junto a su esposa, Cilia Flores, con el mensaje “Los queremos de vuelta”, en referencia a sus seguidores y al contexto de su propia detención y procesos judiciales en Estados Unidos.

El mensaje publicado por Delcy Rodríguez en X tras el reestablecimiento de la red social en Venezuela

De la censura a la reapertura: el contexto del bloqueo

La suspensión de X en agosto de 2024 fue ordenada por Maduro poco después de ser proclamado vencedor de las elecciones presidenciales de julio, en medio de acusaciones de fraude y disputas políticas internas. El mandatario acusó en ese momento al propietario de la plataforma, el empresario Elon Musk, de protagonizar un “golpe de Estado cibernético” en su contra, lo que derivó en la retirada de la red social del acceso directo dentro de Venezuela.

Durante el período de bloqueos, muchos venezolanos tuvieron que depender de VPN y otros mecanismos para acceder a la plataforma, ya que la restricción no era siempre uniforme entre todos los proveedores de servicios de internet.

El restablecimiento de la red social ocurre en medio de un cambio político profundo tras la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero pasado, un episodio que ha colocado a Delcy Rodríguez como presidenta interina y ha generado nuevas dinámicas en la escena política y comunicacional del país.

Delcy Rodríguez regresa a la red social X, bloqueada tras las presidenciales de 2024 por Nicolás Maduro

Repercusiones y debates sobre libertad de información

Para sectores de la oposición y organizaciones defensoras de los derechos digitales, la reapertura de X plantea interrogantes sobre la libertad de información y la transparencia gubernamental, especialmente por la ausencia de una comunicación oficial clara durante el período de bloqueo. Observadores también señalan que la vuelta de la plataforma podría influir en la percepción internacional de la situación política venezolana, aunque advierten que el acceso a las redes sociales por sí solo no garantiza el pluralismo ni la libre circulación de ideas en un contexto donde aún existen tensiones políticas y controles sobre los medios tradicionales.

La medida ha sido seguida de cerca por usuarios, analistas y organismos internacionales, que ven en el regreso de X un paso simbólico hacia una mayor apertura comunicacional, aunque también subrayan que este tipo de decisiones está siendo observado en el marco de negociaciones diplomáticas más amplias y de la presión de la comunidad internacional por avances en libertades civiles y políticas.