El dueño de Facebook lanzó su predicción: este artefacto reemplazará a los celulares

Una de las características más llamativas del sistema reside en su mecanismo de control e interacción. Además de los comandos de voz y los gestos manuales tradicionales, el equipo es compatible con un accesorio conocido como Neural Band. Esta pulsera interpreta impulsos musculares sutiles, lo que habilita la navegación por menús o la lectura de notificaciones de manera intuitiva, sin necesidad de realizar movimientos bruscos ni depender de periféricos externos.

El fin de la era de los celulares

ai anteojos Para el fundador de Facebook, estos anteojos reemplazarán a los celulares.

La intención declarada de la compañía es que estas gafas asuman progresivamente todas las funciones que hoy cumplen los celulares, desde la gestión de mensajería hasta la traducción simultánea de idiomas. Zuckerberg definió este formato como el ideal para la "superinteligencia personal", ya que el dispositivo puede ver y escuchar lo mismo que el usuario para asistirlo con información contextual precisa en tiempo real durante todo el día.

Aunque la independencia total del teléfono todavía requiere cierto desarrollo técnico, el precio de lanzamiento en Estados Unidos se fijó en 799 dólares. La expansión hacia otros mercados internacionales está prevista para el transcurso de 2026, año en el que la empresa espera consolidar un ecosistema de hardware robusto que impulse definitivamente esta transición hacia una informática más integrada, ergonómica y menos intrusiva.