El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una conferencia de prensa este lunes que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y que esa noche “podría” ser la de este martes.
Donald Trump amenazó con eliminar a Irán en "una sola noche"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la noche en que Irán podría ser eliminado sería este martes
“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana (por el martes) mismo”, dijo el presidente estadounidense.
Trump advirtió repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo.
Trump le puso plazo a Irán
Durante el fin de semana, el mandatario declaró que Irán tenía hasta el martes a las 8 p.m., hora de Miami, para llegar a un acuerdo.
Donald Trump calificó la misión de rescate del aviador del F-15E derribado por Irán como “una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas”.
Trump declaró en conferencia de prensa que las fuerzas armadas desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.
Según declaró, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate.
Segúnla CIA, los iraniés están avergonzados
El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que los servicios de inteligencia indicaron que los iraníes estaban “avergonzados y, en última instancia, humillados por el éxito de esta audaz misión”.
Radcliffe dijo en conferencia de prensa junto a Trump, que la CIA puso en marcha una “campaña de engaño” diseñada para confundir a los iraníes que buscaban al aviador y que, el sábado por la mañana, lo encontraron y confirmaron que el oficial de sistemas de armas estaba vivo y escondido en una grieta de la montaña.
Por otra parte, Trump amenazó con la cárcel si los medios no proporcionan información sobre un filtrador
El presidente de Estados Unidos afirmó que alguien filtró información sobre el rescate del primer militar del avión de combate F-15E antes de que el segundo fuera puesto a salvo, y añadió: “Estamos buscando con mucho empeño a quien filtró la información”.