Donald Trump amenazó con eliminar a Irán en "una sola noche"

Trump le puso plazo a Irán

Durante el fin de semana, el mandatario declaró que Irán tenía hasta el martes a las 8 p.m., hora de Miami, para llegar a un acuerdo.

Donald Trump calificó la misión de rescate del aviador del F-15E derribado por Irán como “una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas”.

Trump declaró en conferencia de prensa que las fuerzas armadas desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el caza F-15E fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

Según declaró, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate.

El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas. Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas. Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando

piloto de estados unidos rescatado El piloto del avión derribado por Irán, se había escondido entre las rocas. Foto: Telecinco

Segúnla CIA, los iraniés están avergonzados

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que los servicios de inteligencia indicaron que los iraníes estaban “avergonzados y, en última instancia, humillados por el éxito de esta audaz misión”.

Radcliffe dijo en conferencia de prensa junto a Trump, que la CIA puso en marcha una “campaña de engaño” diseñada para confundir a los iraníes que buscaban al aviador y que, el sábado por la mañana, lo encontraron y confirmaron que el oficial de sistemas de armas estaba vivo y escondido en una grieta de la montaña.

Por otra parte, Trump amenazó con la cárcel si los medios no proporcionan información sobre un filtrador

El presidente de Estados Unidos afirmó que alguien filtró información sobre el rescate del primer militar del avión de combate F-15E antes de que el segundo fuera puesto a salvo, y añadió: “Estamos buscando con mucho empeño a quien filtró la información”.