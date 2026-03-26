Brasil presenta su primer avión de combate supersónico desarrollado y fabricado en el país

Brasil presentó oficialmente su primer avión de combate supersónico fabricado en el país, el F-39 Gripen, en un acto realizado este jueves. La aeronave fue desarrollada en el marco de un acuerdo entre la Fuerza Aérea Brasileña y la empresa sueca Saab, con participación clave de la industria local, lo que marca un hito en la capacidad tecnológica y de defensa del país.
Un desarrollo con participación brasileña
El F-39 Gripen forma parte de un programa de transferencia de tecnología que permitió a Brasil participar activamente en la producción y ensamblaje del avión, especialmente a través de la empresa Embraer.
Este esquema no solo implica la incorporación de nuevas aeronaves, sino también la formación de profesionales brasileños y el fortalecimiento de la industria aeronáutica nacional, con capacidad para intervenir en futuras actualizaciones y desarrollos.
Características del F-39 Gripen
El avión presentado es un caza de última generación con múltiples capacidades:
- Velocidad supersónica
- Sistemas avanzados de radar y guerra electrónica
- Capacidad para realizar misiones de defensa aérea, ataque y reconocimiento
- Alta maniobrabilidad y eficiencia operativa
Además, el Gripen está diseñado para operar con costos más bajos en comparación con otros cazas de su categoría, lo que lo convierte en una opción estratégica para la región.
Impacto regional y estratégico
La presentación del caza no solo tiene implicancias militares, sino también geopolíticas. Brasil se posiciona como un actor relevante en América Latina en términos de innovación tecnológica y desarrollo industrial aplicado a la defensa.
Este avance podría también impulsar exportaciones y acuerdos de cooperación con otros países interesados en adquirir tecnología militar desarrollada en la región.
Con este lanzamiento, Brasil refuerza su apuesta por la modernización de sus Fuerzas Armadas y el crecimiento de su industria tecnológica. El nuevo avión supersónico marca un antes y un después, consolidando al país como un referente regional en materia aeronáutica.