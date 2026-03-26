Brasil presenta su primer avión de combate supersónico desarrollado y fabricado en el país

El F-39E Gripen es el primer caza supersónico fabricado en Brasil en colaboración con Saab y Embraer (Reuters)

Características del F-39 Gripen

El avión presentado es un caza de última generación con múltiples capacidades:

Velocidad supersónica

Sistemas avanzados de radar y guerra electrónica

Capacidad para realizar misiones de defensa aérea, ataque y reconocimiento

Alta maniobrabilidad y eficiencia operativa

Además, el Gripen está diseñado para operar con costos más bajos en comparación con otros cazas de su categoría, lo que lo convierte en una opción estratégica para la región.

José Múcio, ministro de Defensa de Brasil José Múcio, ministro de Defensa de Brasil.

Impacto regional y estratégico

La presentación del caza no solo tiene implicancias militares, sino también geopolíticas. Brasil se posiciona como un actor relevante en América Latina en términos de innovación tecnológica y desarrollo industrial aplicado a la defensa.

Este avance podría también impulsar exportaciones y acuerdos de cooperación con otros países interesados en adquirir tecnología militar desarrollada en la región.

Con este lanzamiento, Brasil refuerza su apuesta por la modernización de sus Fuerzas Armadas y el crecimiento de su industria tecnológica. El nuevo avión supersónico marca un antes y un después, consolidando al país como un referente regional en materia aeronáutica.