Bill Clinton, presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001, decidió finalmente revelar cómo o por qué fue que mantuvo una "relación inapropiada" con la entonces becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky, tema sobre el cual habló al conceder una entrevista para el tercer episodio de la serie documental "Hillary" (sobre la vida de su esposa), que fue estrenado este viernes a través de la plataforma Hulu.

Te puede interesar: Activan el protocolo de coronavirus en el Hospital Notti por una niña de 9 años

El ex mandatario aseguró que esa relación íntima con Lewinsky le sirvió para "controlar su ansiedad durante años". Clinton comparó el cargo que tenía en los años noventa con la situación de un boxedor que se "tambalea" tras un combate de 15 asaltos que se extiende a 30 rounds.

"Y aquí hay algo que te hará distraerte por un tiempo", dijo Clinton. "Todos tenemos presiones y decepciones, terrores, miedos de lo que sea", añadió.

"Lo que hice estuvo mal. Simplemente odiaba dañarla, pero a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer y fue horrible lo que hice", agregó el ex mandatario estadounidense.

Clinton, quien aseguró ser hoy "una persona totalmente diferente", sostuvo que se siente muy mal por el hecho de que el "affaire" marcara negativamente la vida de Lewinsky "de manera injusta a lo largo de los años".

Además, reconoció que está muy agradecido con su esposa Hillary por no haberse separado de él tras dicho escándalo.

En un principio, Clinton negó las acusaciones al jurado que había iniciado las investigaciones, y a su propia esposa, quien le creyó. Pero la presión fue en aumento hasta que llegó uno de los momentos más duros: confesarle a Hillary la verdad.

“Fui y me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que sucedió, cuándo sucedió... Le dije que me sentía terrible por eso. Hemos pasado bastante en los últimos años. Le dije que no tengo defensa, que es inexcusable lo que hice”, relató Bill en el documental.