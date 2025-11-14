Ataque masivo de Rusia a Ucrania con drones y misiles

En Kiev, los daños se extienden por decenas de edificios residenciales. Incluso la embajada de Azerbaiyán resultó afectada por fragmentos de un misil Iskander. La Administración Militar de la capital había informado antes de una víctima fatal y más de veinte heridos, pero las cifras siguen actualizándose.

Since last night, our emergency services have been working at the sites of the Russian strikes. A wicked attack – as of now, we know of dozens of wounded, including children and a pregnant woman. Sadly, four people have been killed. My condolences to their families and loved… pic.twitter.com/eViqEyU8sX — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

Ucrania refuerza reclamos contra Rusia

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, señaló que parte del distrito de Desná quedó sin calefacción por daños en la red de energía térmica, algo crítico en pleno invierno europeo. Además, se reportaron destrozos en siete distritos adicionales, con infraestructura civil bajo ataque directo.