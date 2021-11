Ahorró el 90% de su sueldo y compró dos departamentos en nueve años

Por sus hábitos y logros se convirtió en una especie de celebridad y ha sido entrevistada en programas de televisión. En el último, Talk to Her de Tencent, explicó su técnica para ahorrar al extremo, además de sus puntos de vista sobre consumismo y minimalismo.

Tiene incorporado el hábito de ahorrar dado que su familia siempre lo hizo por el contexto de pobreza en el que creció. Según dijo, su madre ponía el dinero que ahorraba en la heladera, y cuando le daban cambio tiraba las monedas al suelo para enseñarle que el dinero era difícil de conseguir.

Wang Shenai ahorro china 1.jpg El ejemplo de ahorro extremo que desde China se viralizó por el mundo

Apenas consiguió trabajo (nunca reveló de qué ni cuánto gana por ello), Shenai Wang comenzó a ahorrar para comprarse la casa propia. Y dio en la tecla: es más feliz ahorrando que gastando.

Ella explica que siente una especie de "sensación de seguridad" ahorrando, oponiéndola a la de "ansiedad y vulnerabilidad" que siente al gastar el dinero.

Su esposo la siguió en el camino del ahorro extremo y, en los últimos nueve años pudieron ahorrar el 90% de sus ingresos mensuales, a pesar de tener dos hijos. Con ese dinero, compraron dos casas en una ciudad de las consideradas "ricas" en Nanjing, capital de la provincia oriental de Jiangsu.

Para llegar a eso, hacen muchos sacrificios. "No es para cualquiera", aclara ella en la entrevista.

Primero y principal: todos los muebles de su casa son recogidos de la calle o de segunda mano.

Segundo: no gasta más de 15 dólares por año en ropa interior. Y los gasta solo porque "no es bueno usar ropa interior usada". El resto de su ropa es toda donada por amigos.

Tercero: solo tiene vida social si es gratis. No sale a cenar, no se van de vacaciones ni nada que cueste dinero.

Cuarto: para movilizarse por la ciudad usa bicicleta y solo utilizan el transporte público si consigue cupones gratis online.

Lo que no cuenta en la entrevista, además de cuál es su sueldo, es cómo hacen para pagar los servicios como la luz.

Wang Shenai ahorro china.jpg Dedica su vida al ahorro, que la hace sentir segura

En las redes sociales, el extremismo de la mujer generó muchas críticas y le dijeron desde "tacaña" o "rata" hasta que podría "padecer alguna enfermedad mental".

Wang Shenai no se enoja con las críticas y expresa que sus actos no lastiman a nadie, que es su forma de vida y que no busca dar un ejemplo con ello.