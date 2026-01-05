Acciones petroleras de Estados Unidos se disparan y las chinas se desploman tras la captura de Maduro

Esta dinámica refleja el optimismo de los inversores ante la posibilidad de que las empresas de Estados Unidos puedan tener mayor acceso a inversiones y contratos vinculados con el petróleo venezolano en un eventual nuevo contexto político.

Analistas bursátiles señalan que la expectativa de un cambio en la gestión del sector energético de Venezuela y la posibilidad de que compañías estadounidenses participen en la reconstrucción o expansión de la industria petrolera local impulsó las compras. Se interpreta que, en un escenario de mayor claridad política, estas empresas podrían beneficiarse de oportunidades de negocio a largo plazo.

Caída de acciones petroleras chinas: riesgo y exposición a Venezuela

En contraste, las acciones de importantes petroleras chinas cotizadas en mercados asiáticos experimentaron caídas después de conocerse el operativo militar que terminó con la captura de Maduro.

Firmas como PetroChina, Sinopec y otras vinculadas al sector vieron retrocesos de entre 2 % y 4 % durante la jornada, en un reflejo de la preocupación de los inversores por la posible interrupción de suministros de crudo provenientes de Venezuela y la exposición económica de China en ese país.

Venezuela ha sido históricamente un proveedor relevante de crudo para el gigante asiático, especialmente del tipo de petróleo pesado que requieren sus refinerías. La incertidumbre generada por los cambios políticos y militares en Caracas podría presionar a las empresas chinas a buscar proveedores alternativos o asumir costos más altos para asegurar el abastecimiento.

Petróleo, oferta global y expectativas contrapuestas

Aunque los precios del crudo también mostraron movimientos tras la operación con variaciones en los principales índices internacionales, el comportamiento de las acciones denota que los inversionistas están más enfocados en las perspectivas de inversión y control político de las reservas que en cambios inmediatos en la oferta física de petróleo.

El crudo venezolano, pese a que representa una parte menor de la producción global actual debido al declive de la producción en los últimos años, sigue siendo estratégico por las enormes reservas del país.

Expertos financieros advierten que estas oscilaciones reflejan la complejidad del mercado energético: hay un optimismo técnico para algunas empresas, pero también riesgo geopolítico y de suministro que pesa sobre otras, en especial aquellas con vínculos comerciales más fuertes con Venezuela.

Impacto global y señales a largo plazo

La disparidad de reacciones entre mercados refleja la interconexión entre política internacional y mercados financieros.

La captura de un líder nacional con control histórico sobre una economía petrolera clave tiene efectos más allá de las fronteras de Venezuela, influenciando decisiones de inversión, estrategias corporativas y confianza de los actores globales.

Mientras las acciones energéticas estadounidenses suben con la esperanza de repotenciar la industria, las empresas chinas enfrentan la presión de reconfigurar su exposición frente a la incertidumbre una señal de que los eventos geopolíticos pueden redistribuir influencias económicas a escala global.