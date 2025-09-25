Inicio Motores taxis
Presentación

Ya llega el taxi volador a América: será presentado este mes en California

El taxi volador de Joby Aviation se podrá ver de cerca en el California International Airshow. La gente va a poder subirse y ver cómo es por dentro.

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
El taxi volador ya funciona en Asia

El taxi volador ya funciona en Asia, y llegará a África en los próximos meses.

En octubre, cualquiera que esté cerca de Salinas va a poder conocer el taxi volador de Joby Aviation. El California International Airshow se hace los días 4 y 5, y ahí van a tener el eVTOL de la empresa para que la gente lo vea. No es casualidad que eligieron Salinas: Joby nació cerca de ahí y tiene vínculos fuertes con la zona.

La empresa participó el año pasado en 18 eventos locales con estudiantes y tecnología. Este show aéreo es otra chance para que más gente conozca este tipo de aeronaves y entienda lo que pueden cambiar. Para California, es como mostrar lo que sabe hacer en casa.

Una empresa que creció desde abajo

Joby arrancó como una startup más y ahora está entre las principales empresas de taxis voladores en Estados Unidos y el mundo. Hace poco logró hacer un vuelo entre dos aeropuertos estadounidenses: Marina y Monterey, ambos en California. Fue otro primero en la industria porque demostraron que pueden operar en espacio aéreo controlado por la FAA.

taxi volando
Los taxis voladores podr&aacute;n verse en los cielos de Norteam&eacute;rica dentro de poco tiempo.

Los taxis voladores podrán verse en los cielos de Norteamérica dentro de poco tiempo.

Los planes de Joby van desde Emiratos Árabes hasta Japón. Con los japoneses tienen algo especial: una alianza con Toyota que les dio 894 millones de dólares en total. El último aporte fue de 500 millones. No muchas empresas de taxis voladores tienen este respaldo.

El año pasado, Joby voló por primera vez en Japón, específicamente en el centro técnico de Toyota en Shizuoka. El mes pasado ampliaron el trabajo con ANA Holdings, la aerolínea que va a traer los taxis voladores eléctricos a Japón. Quieren tener más de 100 aeronaves Joby funcionando en el país, empezando por Tokio.

En Dubai también tienen planes grandes. Joby consiguió derechos exclusivos para operar taxis voladores eléctricos en la ciudad por seis años. Además, van a conectar Dubai con Abu Dhabi con vuelos sin emisiones. Son dos de los mercados más interesantes para este tipo de transporte.

Cómo funciona el taxi del futuro

taxi joy
Joby tiene tratos con Jap&oacute;n y con Dubai.

Joby tiene tratos con Japón y con Dubai.

El eVTOL de Joby lleva hasta cuatro pasajeros más el piloto. Está pensado para centros urbanos porque es silencioso, no contamina y es rápido.

Durante el California International Airshow, los asistentes podrán no solamente observar la aeronave desde el exterior, sino también ingresar a la cabina para experimentar cómo se siente estar dentro de un taxi volador. Esta experiencia directa permite comprender mejor las dimensiones y comodidades que ofrece esta nueva forma de transporte aéreo urbano.

Temas relacionados:

Te puede interesar