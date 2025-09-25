Ya llega el taxi volador a América: será presentado este mes en California

taxi volando Los taxis voladores podrán verse en los cielos de Norteamérica dentro de poco tiempo.

Los planes de Joby van desde Emiratos Árabes hasta Japón. Con los japoneses tienen algo especial: una alianza con Toyota que les dio 894 millones de dólares en total. El último aporte fue de 500 millones. No muchas empresas de taxis voladores tienen este respaldo.

El año pasado, Joby voló por primera vez en Japón, específicamente en el centro técnico de Toyota en Shizuoka. El mes pasado ampliaron el trabajo con ANA Holdings, la aerolínea que va a traer los taxis voladores eléctricos a Japón. Quieren tener más de 100 aeronaves Joby funcionando en el país, empezando por Tokio.

En Dubai también tienen planes grandes. Joby consiguió derechos exclusivos para operar taxis voladores eléctricos en la ciudad por seis años. Además, van a conectar Dubai con Abu Dhabi con vuelos sin emisiones. Son dos de los mercados más interesantes para este tipo de transporte.

Cómo funciona el taxi del futuro

taxi joy Joby tiene tratos con Japón y con Dubai.

El eVTOL de Joby lleva hasta cuatro pasajeros más el piloto. Está pensado para centros urbanos porque es silencioso, no contamina y es rápido.

Durante el California International Airshow, los asistentes podrán no solamente observar la aeronave desde el exterior, sino también ingresar a la cabina para experimentar cómo se siente estar dentro de un taxi volador. Esta experiencia directa permite comprender mejor las dimensiones y comodidades que ofrece esta nueva forma de transporte aéreo urbano.