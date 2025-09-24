Este material requiere mantenimiento regular y respetar los límites del fabricante. La construcción de la MorningStar sigue el diseño monocasco, donde toda la estructura forma una sola pieza. Esto elimina las juntas donde podrían filtrarse agua o suciedad.

awaken casa rodante Ir de campamento en esta casa rodante es una experiencia diferente a las conocidas hasta ahora.

Awaken RV implementó un diseño de doble casco, similar al que usan fabricantes como Oliver Travel Trailers. Entre los dos cascos integró ventanas laterales, compartimentos de almacenamiento y un toldo incorporado. En la parte delantera, dos ventanas acrílicas ofrecen vistas panorámicas ideales para disfrutar las comidas.

Un hogar móvil pensado para todas las estaciones

La MorningStar se construye sobre un chasis de aluminio con doble eje. El fabricante describe su producto como un campamento "todo estación", preparado para funcionar incluso en invierno.

El interior presenta gabinetes de madera maciza y características premium. Incluye un baño completo de tres piezas en la parte trasera y una cocina con hornalla de tres quemadores, heladera grande y despensa. La zona de descanso ocupa el tercio frontal del espacio, con dos bancos enfrentados que se convierten en cama matrimonial bajo una claraboya.

El nuevo modelo funciona sin conexión a la red eléctrica gracias a las soluciones energéticas de Battle Born. Según RV Business, tendrá un precio base de 82,500 dólares. Con 24 pies de largo, pesa 2,495 kilos en seco.

casa rodante interior El interior de la casa rodante, espacioso y moderno.

Características principales de la MorningStar