Tres alternativas al Toyota Yaris: son más baratas y tienen buenas prestaciones

El segmento de los vehículos compactos en Argentina presenta movimientos interesantes durante marzo de 2026. El Toyota Yaris, en su configuración de entrada Hatchback XS 1.5 CVT, tiene un precio de lista oficial de $34.284.000.
Para quienes buscan optimizar su presupuesto sin abandonar las prestaciones de este segmento, existen tres modelos que logran situarse por debajo de esa cifra con propuestas mecánicas sólidas.
1 - Fiat Cronos
Este modelo encabeza la lista de los autos más vendidos en el territorio nacional. Su precio de $31.120.000 lo coloca unos $3.160.000 por debajo del modelo japonés. Representa una opción lógica por su amplia red de repuestos y un mantenimiento accesible. Posee un baúl generoso y un motor confiable para el uso diario intenso. Su estructura de sedán garantiza espacio para toda la familia durante viajes largos.
- Posee el motor 1.3 GSE de bajo consumo.
- Cuenta con el baúl más amplio de su categoría.
- Mantiene un precio de $31.120.000 en marzo.
2 - Citroën C3
Esta variante destaca por un diseño moderno que adopta rasgos estéticos de un SUV. Con un valor de $31.200.000, permite un ahorro de $3.080.000 respecto al Toyota Yaris. Es un vehículo ideal para circular por centros urbanos debido a su posición de manejo elevada y su agilidad en espacios reducidos. La configuración VTi Feel suma elementos de confort que lo posicionan muy bien en la comparativa directa.
- Ofrece una posición de manejo elevada.
- Presenta un diseño moderno y juvenil.
- Tiene un valor oficial de $31.200.000.
3 - Peugeot 208
El modelo de la marca francesa suele competir palmo a palmo en equipamiento. Durante este mes, su versión inicial se mantiene en $31.300.000. La diferencia de $2.984.000 lo vuelve una tentación para quienes valoran la calidad de materiales interiores y una estética más deportiva. Su habitáculo ofrece una experiencia de conducción moderna y tecnológica, siendo un rival directo del Toyota Yaris por su nivel de terminación.
- Incluye el sistema de conducción i-Cockpit.
- Exhibe un diseño deportivo de vanguardia.
- Su precio actual es de $31.300.000.
Aunque modelos como el Renault Kwid o el Fiat Mobi ostentan valores menores, pertenecen a una categoría de tamaño inferior. Las opciones detalladas en este listado compiten directamente en espacio interior y potencia. Estas unidades aseguran un desempeño equilibrado para trayectos de ruta o ciudad por un costo inicial bastante más reducido. El ahorro de aproximadamente tres millones de pesos resulta determinante para muchos compradores al momento de decidir su próxima inversión.