Tres alternativas al Toyota Yaris: son más baratas y tienen buenas prestaciones

Posee el motor 1.3 GSE de bajo consumo.

Cuenta con el baúl más amplio de su categoría.

Mantiene un precio de $31.120.000 en marzo.

2 - Citroën C3

citroen c3 La propuesta del Citroën C3 VTi Feel es la agilidad de un hatchback por un precio oficial de $31.200.000. Este modelo busca captar la atención de usuarios jóvenes mediante una posición de manejo elevada que mejora la visibilidad en el tránsito, situándose como una de las opciones más económicas y versátiles para quienes pretenden evitar los costos más altos del segmento.

Esta variante destaca por un diseño moderno que adopta rasgos estéticos de un SUV. Con un valor de $31.200.000, permite un ahorro de $3.080.000 respecto al Toyota Yaris. Es un vehículo ideal para circular por centros urbanos debido a su posición de manejo elevada y su agilidad en espacios reducidos. La configuración VTi Feel suma elementos de confort que lo posicionan muy bien en la comparativa directa.

Ofrece una posición de manejo elevada.

Presenta un diseño moderno y juvenil.

Tiene un valor oficial de $31.200.000.

3 - Peugeot 208

peugeot active El Peugeot 208 Active MT representa la opción con mayor enfoque en el diseño y la calidad de los materiales internos, manteniendo una competitividad alta con un monto de $31.300.000 en las concesionarias. Aunque comparte dimensiones con el Toyota Yaris, este modelo apuesta por una experiencia de conducción distinta gracias a su sistema i-Cockpit y una estética deportiva que lo diferencia notablemente de sus competidores directos en el mercado local actual.

El modelo de la marca francesa suele competir palmo a palmo en equipamiento. Durante este mes, su versión inicial se mantiene en $31.300.000. La diferencia de $2.984.000 lo vuelve una tentación para quienes valoran la calidad de materiales interiores y una estética más deportiva. Su habitáculo ofrece una experiencia de conducción moderna y tecnológica, siendo un rival directo del Toyota Yaris por su nivel de terminación.

Incluye el sistema de conducción i-Cockpit.

Exhibe un diseño deportivo de vanguardia.

Su precio actual es de $31.300.000.

Aunque modelos como el Renault Kwid o el Fiat Mobi ostentan valores menores, pertenecen a una categoría de tamaño inferior. Las opciones detalladas en este listado compiten directamente en espacio interior y potencia. Estas unidades aseguran un desempeño equilibrado para trayectos de ruta o ciudad por un costo inicial bastante más reducido. El ahorro de aproximadamente tres millones de pesos resulta determinante para muchos compradores al momento de decidir su próxima inversión.