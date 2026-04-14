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Tres alternativas al Toyota Yaris: son más baratas y tienen buenas prestaciones

El mercado automotor ofrece opciones competitivas frente al Toyota Yaris con valores que se ubican por debajo de los 34 millones de pesos

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
El Toyota Yaris en su versión Hatchback XS 1.5 CVT encabeza el segmento B de la marca japonesa en Argentina y establece el punto de referencia con un precio de lista de $34.284.000 durante marzo de 2026. Esta unidad cuenta con una transmisión automática que garantiza una conducción suave y eficiente para los trayectos urbanos diarios, manteniendo la confiabilidad mecánica histórica que caracteriza a la firma asiática en toda su línea de vehículos compactos.

El Toyota Yaris en su versión Hatchback XS 1.5 CVT encabeza el segmento B de la marca japonesa en Argentina y establece el punto de referencia con un precio de lista de $34.284.000 durante marzo de 2026. Esta unidad cuenta con una transmisión automática que garantiza una conducción suave y eficiente para los trayectos urbanos diarios, manteniendo la confiabilidad mecánica histórica que caracteriza a la firma asiática en toda su línea de vehículos compactos.

El segmento de los vehículos compactos en Argentina presenta movimientos interesantes durante marzo de 2026. El Toyota Yaris, en su configuración de entrada Hatchback XS 1.5 CVT, tiene un precio de lista oficial de $34.284.000.

Para quienes buscan optimizar su presupuesto sin abandonar las prestaciones de este segmento, existen tres modelos que logran situarse por debajo de esa cifra con propuestas mecánicas sólidas.

1 - Fiat Cronos

cronos
El Fiat Cronos en su variante Like 1.3 GSE se posiciona como el veh&iacute;culo m&aacute;s vendido del territorio nacional gracias a una oferta que prioriza la disponibilidad de repuestos y un mantenimiento econ&oacute;mico. Con un valor de $31.120.000, este sed&aacute;n de producci&oacute;n nacional ofrece un ahorro de m&aacute;s de tres millones de pesos frente al Toyota Yaris, destacando por un ba&uacute;l de dimensiones generosas ideal para el traslado de equipaje familiar.

El Fiat Cronos en su variante Like 1.3 GSE se posiciona como el vehículo más vendido del territorio nacional gracias a una oferta que prioriza la disponibilidad de repuestos y un mantenimiento económico. Con un valor de $31.120.000, este sedán de producción nacional ofrece un ahorro de más de tres millones de pesos frente al Toyota Yaris, destacando por un baúl de dimensiones generosas ideal para el traslado de equipaje familiar.

Este modelo encabeza la lista de los autos más vendidos en el territorio nacional. Su precio de $31.120.000 lo coloca unos $3.160.000 por debajo del modelo japonés. Representa una opción lógica por su amplia red de repuestos y un mantenimiento accesible. Posee un baúl generoso y un motor confiable para el uso diario intenso. Su estructura de sedán garantiza espacio para toda la familia durante viajes largos.

  • Posee el motor 1.3 GSE de bajo consumo.
  • Cuenta con el baúl más amplio de su categoría.
  • Mantiene un precio de $31.120.000 en marzo.

2 - Citroën C3

citroen c3
La propuesta del Citro&euml;n C3 VTi Feel es la agilidad de un hatchback&nbsp;por un precio oficial de $31.200.000. Este modelo busca captar la atenci&oacute;n de usuarios j&oacute;venes mediante una posici&oacute;n de manejo elevada que mejora la visibilidad en el tr&aacute;nsito, situ&aacute;ndose como una de las opciones m&aacute;s econ&oacute;micas y vers&aacute;tiles para quienes pretenden evitar los costos m&aacute;s altos del segmento.

La propuesta del Citroën C3 VTi Feel es la agilidad de un hatchback por un precio oficial de $31.200.000. Este modelo busca captar la atención de usuarios jóvenes mediante una posición de manejo elevada que mejora la visibilidad en el tránsito, situándose como una de las opciones más económicas y versátiles para quienes pretenden evitar los costos más altos del segmento.

Esta variante destaca por un diseño moderno que adopta rasgos estéticos de un SUV. Con un valor de $31.200.000, permite un ahorro de $3.080.000 respecto al Toyota Yaris. Es un vehículo ideal para circular por centros urbanos debido a su posición de manejo elevada y su agilidad en espacios reducidos. La configuración VTi Feel suma elementos de confort que lo posicionan muy bien en la comparativa directa.

  • Ofrece una posición de manejo elevada.
  • Presenta un diseño moderno y juvenil.
  • Tiene un valor oficial de $31.200.000.

3 - Peugeot 208

peugeot active
El Peugeot 208 Active MT representa la opci&oacute;n con mayor enfoque en el dise&ntilde;o y la calidad de los materiales internos, manteniendo una competitividad alta con un monto de $31.300.000 en las concesionarias. Aunque comparte dimensiones con el Toyota Yaris, este modelo apuesta por una experiencia de conducci&oacute;n distinta gracias a su sistema i-Cockpit y una est&eacute;tica deportiva que lo diferencia notablemente de sus competidores directos en el mercado local actual.

El Peugeot 208 Active MT representa la opción con mayor enfoque en el diseño y la calidad de los materiales internos, manteniendo una competitividad alta con un monto de $31.300.000 en las concesionarias. Aunque comparte dimensiones con el Toyota Yaris, este modelo apuesta por una experiencia de conducción distinta gracias a su sistema i-Cockpit y una estética deportiva que lo diferencia notablemente de sus competidores directos en el mercado local actual.

El modelo de la marca francesa suele competir palmo a palmo en equipamiento. Durante este mes, su versión inicial se mantiene en $31.300.000. La diferencia de $2.984.000 lo vuelve una tentación para quienes valoran la calidad de materiales interiores y una estética más deportiva. Su habitáculo ofrece una experiencia de conducción moderna y tecnológica, siendo un rival directo del Toyota Yaris por su nivel de terminación.

  • Incluye el sistema de conducción i-Cockpit.
  • Exhibe un diseño deportivo de vanguardia.
  • Su precio actual es de $31.300.000.

Aunque modelos como el Renault Kwid o el Fiat Mobi ostentan valores menores, pertenecen a una categoría de tamaño inferior. Las opciones detalladas en este listado compiten directamente en espacio interior y potencia. Estas unidades aseguran un desempeño equilibrado para trayectos de ruta o ciudad por un costo inicial bastante más reducido. El ahorro de aproximadamente tres millones de pesos resulta determinante para muchos compradores al momento de decidir su próxima inversión.

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