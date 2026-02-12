El gigante automotriz Stellantis confirmó su despliegue estratégico para el próximo AutoShow Internacional de Canadá, donde exhibirá una flota compuesta por trece vehículos pertenecientes a seis de sus firmas más emblemáticas. Esta participación masiva busca replicar el impacto conseguido recientemente en el Salón de Bruselas, ajustando la propuesta a las demandas del mercado norteamericano.
Stellantis pone toda la carne al asador: presentará 13 modelos en el AutoShow Internacional de Canadá
El grupo automotriz Stellantis exhibirá trece novedades clave en el evento de Toronto, destacando el regreso de motores potentes y opciones híbridas
Entre las novedades principales, destaca el retorno de motorizaciones de alto rendimiento y la consolidación de alternativas electrificadas para el año 2026.
El regreso de la potencia extrema y la eficiencia híbrida
La marca Ram encabeza la ofensiva en el show con el debut de la Ram 1500 SRT TRX 2027. Esta camioneta recupera el motor Hemi V8 sobrealimentado de 6.2 litros, capaz de alcanzar los 777 caballos de fuerza, lo que la posiciona como la pick-up de gasolina más potente fabricada en serie hasta la fecha. En el mismo espacio, los asistentes podrán observar la variante eléctrica Ram 1500 REV y la edición especial DC650 desarrollada junto a Fox Factory, limitada exclusivamente al mercado canadiense.
Por su parte, Jeep reintroduce el icónico Cherokee en formato híbrido, una apuesta que combina la capacidad todoterreno con una mayor eficiencia energética mediante un motor turbo de 1.6 litros. El catálogo de la firma también incluye al primer Recon totalmente eléctrico, así como actualizaciones estéticas y mecánicas para la Grand Wagoneer y la Grand Cherokee. Estas últimas incorporan el nuevo motor Hurricane 4 Turbo que entrega 324 caballos de fuerza.
Novedades de Dodge y el toque europeo en el show
El segmento de los autos deportivos tiene como protagonista al nuevo Dodge Charger Scat Pack 2026. Este modelo, ensamblado localmente en la región, utiliza el motor Sixpack de 3.0 litros con doble turbo que genera 550 caballos de fuerza. Gracias a su plataforma multienergía, la línea Charger obtuvo el reconocimiento como el Auto del Año en América del Norte, ofreciendo tracción total de serie y la posibilidad de enviar toda la potencia al eje posterior mediante un mando digital.
Finalmente, el show cuenta con la presencia de Chrysler a través de la Pacifica Family Adventure Vehicle, una edición orientada a la vida al aire libre. La representación europea llega de la mano de Fiat, que presenta la edición limitada 500e Giorgio Armani, y Alfa Romeo con el Tonale 2026. Este modelo italiano estrena la versión Speciale, equipada con un bloque turbo de 2.0 litros y tracción Q4, cerrando así una de las exhibiciones más completas de Stellantis en territorio de Canadá.