Stellantis pone toda la carne al asador: presentará 13 modelos en el AutoShow Internacional de Canadá

Por su parte, Jeep reintroduce el icónico Cherokee en formato híbrido, una apuesta que combina la capacidad todoterreno con una mayor eficiencia energética mediante un motor turbo de 1.6 litros. El catálogo de la firma también incluye al primer Recon totalmente eléctrico, así como actualizaciones estéticas y mecánicas para la Grand Wagoneer y la Grand Cherokee. Estas últimas incorporan el nuevo motor Hurricane 4 Turbo que entrega 324 caballos de fuerza.

Novedades de Dodge y el toque europeo en el show

autoshow Canadá será el centro del mundo automotor durante dos semanas.

El segmento de los autos deportivos tiene como protagonista al nuevo Dodge Charger Scat Pack 2026. Este modelo, ensamblado localmente en la región, utiliza el motor Sixpack de 3.0 litros con doble turbo que genera 550 caballos de fuerza. Gracias a su plataforma multienergía, la línea Charger obtuvo el reconocimiento como el Auto del Año en América del Norte, ofreciendo tracción total de serie y la posibilidad de enviar toda la potencia al eje posterior mediante un mando digital.

Finalmente, el show cuenta con la presencia de Chrysler a través de la Pacifica Family Adventure Vehicle, una edición orientada a la vida al aire libre. La representación europea llega de la mano de Fiat, que presenta la edición limitada 500e Giorgio Armani, y Alfa Romeo con el Tonale 2026. Este modelo italiano estrena la versión Speciale, equipada con un bloque turbo de 2.0 litros y tracción Q4, cerrando así una de las exhibiciones más completas de Stellantis en territorio de Canadá.