Renault saca al mercado un nuevo modelo de un clásico de los 90: sus características

La empresa automotriz Renault concretó el desembarco del Twingo E-Tech en el mercado europeo. Este lanzamiento representa la llegada de un nuevo modelo que busca revolucionar el segmento A mediante la movilidad sustentable.
El vehículo se inspira profundamente en un clásico de la marca, manteniendo las líneas redondeadas y la mirada distintiva que lo hicieron famoso en la década del noventa. Con solo 3,79 metros de largo, el espacio interior ha sido optimizado para ofrecer una habitabilidad superior.
Tecnología y seguridad en el nuevo modelo
Desde su versión de entrada, este nuevo modelo incorpora una dotación tecnológica avanzada. El habitáculo cuenta con una pantalla de instrumentos de 7 pulgadas y una central táctil de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica.
En cuanto a la seguridad, el equipamiento de serie del Renault incluye:
-
Sistema de frenado automático de emergencia.
Asistente para el mantenimiento de carril.
Control de crucero y regulador de velocidad.
Monitoreo de la atención del conductor.
Sensores de estacionamiento traseros.
La variante de alta gama, denominada Techno, suma el sistema openR link con Google integrado. Además, incorpora a Reno, un asistente inteligente que interactúa con los ocupantes para mejorar la experiencia de manejo.
Un clásico de Renault
La mecánica de este clásico renovado se apoya en una batería LFP diseñada para el uso urbano. El motor entrega una potencia de 82 CV y permite alcanzar una autonomía homologada de 263 kilómetros.
El sistema de carga estándar es de 6,6 kW, aunque es posible optar por un cargador bidireccional de 11 kW. Esta mejora técnica permite recuperar el 80 por ciento de la energía en apenas media hora mediante corriente continua.
Finalmente, el precio de comercialización ha cumplido con las expectativas iniciales de la firma. La versión Evolution se ofrece desde los 19.500 euros, posicionándose como una de las opciones más competitivas del sector eléctrico actual.