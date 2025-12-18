Renault saca al mercado un nuevo modelo de un clásico de los 90: sus características

El vehículo se inspira profundamente en un clásico de la marca, manteniendo las líneas redondeadas y la mirada distintiva que lo hicieron famoso en la década del noventa. Con solo 3,79 metros de largo, el espacio interior ha sido optimizado para ofrecer una habitabilidad superior.

Tecnología y seguridad en el nuevo modelo

twingo Renault ya presentó la nueva versión del Twingo.

Desde su versión de entrada, este nuevo modelo incorpora una dotación tecnológica avanzada. El habitáculo cuenta con una pantalla de instrumentos de 7 pulgadas y una central táctil de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica.