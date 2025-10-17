Presta atención: asi debes limpiar el caño de escape del auto para evitar que se oxide

Usa una pasta de bicarbonato con agua o un removedor de óxido específico y lija las zonas afectadas. Después de la limpieza, aplica una capa de aceite lubricante o cera protectora en frío para mantener el caño protegido.

Una vez que el caño esté limpio y frío, aplica aceite lubricante o cera para automóviles en toda la superficie. Esto crea una barrera protectora para una parte sensible del auto.

auto, caño de escape Si el caño de escape no está limpio, pueden presentarse una serie de problemas.

Recuerda que debes revisar el caño de escape de tu auto de forma periódica para detectar el óxido y actuar a tiempo. Luego de detectar y retirar el óxido, es fundamental que el escape se seque completamente antes de usar el coche nuevamente.

El surgimiento del caño de escape en los autos

El caño de escape surgió con el objetivo de reducir el ruido y los humos de los motores. Fue patentado por los hermanos Milton O. Reeves y Marshall T. Reeves en Estados Unidos el 11 de mayo de 1897, quienes lo llamaron "silenciador de escape para motores".

En aquel momento, esta invención fue crucial para la viabilidad de los autos de combustión interna, permitiendo expulsar los gases de escape de forma más segura y silenciosa.