Jeep oficializó el lanzamiento regional del Avenger, su esperado B-SUV producido en la planta brasileña de Porto Real (Río de Janeiro). Desarrollado sobre la plataforma CMP -compartida con modelos de Citroën como los C3, Aircross y Basalt-, este vehículo se posicionará como la propuesta más accesible de la marca, ubicándose un escalón por debajo del Renegade.
Presentaron el Jeep Avenger en Brasil, será el más barato de la marca y tiene fecha de llegada a la Argentina
Fabricado en Porto Real, el nuevo B-SUV de entrada de la marca combina tecnología híbrida leve, diseño renovado y equipamiento adaptado a la región. Estará disponible antes de fin de año.
En el apartado estético, el Avenger adapta el renovado lenguaje global de la firma:
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Frontal: mantiene la tradicional parrilla de siete barras parcialmente carenada con iluminación superior, en línea con el diseño de la nueva Compass.
Detalles regionales: incorpora mayor despeje del suelo, barras de techo y la opción de carrocería bitono.
Exterior: mantiene líneas robustas y geométricas con faros actualizados, nuevos paragolpes y llantas de hasta 18 pulgadas.
Jeep Avenger: habitáculo adaptado al mercado sudamericano
Aunque conserva la arquitectura general de la versión europea, el interior recibió ajustes específicos para el público latinoamericano. El cambio más notable está en la consola central, que reemplaza los botones selectores por una palanca de cambios tradicional asociada al motor turbo. En ese sector se integró una bandeja de carga inalámbrica, iluminación ambiental LED distribuida en varios puntos y materiales con texturas mejoradas para elevar la percepción de calidad.
Gama y equipamiento (Configuración Brasil)
En el mercado brasileño la oferta se estructura en tres niveles:
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Altitude: faros LED, 6 airbags, instrumental de 7", pantalla multimedia de 10" con proyección inalámbrica, freno de mano eléctrico, climatizador digital, selector de terreno y asistencias a la conducción (frenado autónomo y alerta de cambio de carril).
Longitude: suma control de crucero adaptativo, tapizados en tela y vinilo, cámara de retroceso, levas al volante, llantas de 17", acceso sin llave y cargador inductivo.
Limited: añade conducción autónoma de Nivel 2, faros Matrix LED, visión 360°, instrumental digital de 10,25", sistema multimedia con navegación e inteligencia artificial (ChatGPT) integrada, sensor de punto ciego y llantas de 18".
Toda la gama producida en Río de Janeiro adopta el conocido motor 1.0 turbo T200 de Stellantis, que entrega 120 CV y 200 Nm de torque. Esta planta motriz se combina con un sistema Mild-Hybrid (MHEV) de 12V, una transmisión automática de tipo CVT y tracción delantera.
¿Cuándo se venderá en Argentina y a qué precio?
Tras su debut en Brasil, Jeep confirmó que la llegada del Avenger a los concesionarios argentinos se concretará durante el último trimestre de 2026, fecha en la que se darán a conocer los precios y la configuración de gama para el mercado local. Será el coche más barato (entrada de gama) de Stellantis, no ha trascendido su precio, pero se habla de una cifra cercana a los $47 millones.
En pocas palabras
- Jeep Avenger: el nuevo B-SUV de la marca llega a Brasil con tecnología híbrida leve y diseño renovado.
- Versiones y Equipamiento: se ofrecerá en tres niveles (Altitude, Longitude, Limited) con variadas asistencias y conectividad.
- Motorización y Llegada: equipado con motor 1.0 turbo T200 Mild-Hybrid, se lanzará en Argentina a fines de 2026.