Presentaron el Jeep Avenger en Brasil, será el más barato de la marca y tiene fecha de llegada a la Argentina

Gama y equipamiento (Configuración Brasil)

En el mercado brasileño la oferta se estructura en tres niveles:

Altitude: faros LED, 6 airbags, instrumental de 7", pantalla multimedia de 10" con proyección inalámbrica, freno de mano eléctrico, climatizador digital, selector de terreno y asistencias a la conducción (frenado autónomo y alerta de cambio de carril).

Longitude: suma control de crucero adaptativo, tapizados en tela y vinilo, cámara de retroceso, levas al volante, llantas de 17", acceso sin llave y cargador inductivo.

Limited: añade conducción autónoma de Nivel 2, faros Matrix LED, visión 360°, instrumental digital de 10,25", sistema multimedia con navegación e inteligencia artificial (ChatGPT) integrada, sensor de punto ciego y llantas de 18".

Toda la gama producida en Río de Janeiro adopta el conocido motor 1.0 turbo T200 de Stellantis, que entrega 120 CV y 200 Nm de torque. Esta planta motriz se combina con un sistema Mild-Hybrid (MHEV) de 12V, una transmisión automática de tipo CVT y tracción delantera.

¿Cuándo se venderá en Argentina y a qué precio?

Tras su debut en Brasil, Jeep confirmó que la llegada del Avenger a los concesionarios argentinos se concretará durante el último trimestre de 2026, fecha en la que se darán a conocer los precios y la configuración de gama para el mercado local. Será el coche más barato (entrada de gama) de Stellantis, no ha trascendido su precio, pero se habla de una cifra cercana a los $47 millones.