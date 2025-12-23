Nuevo desarrollo científico en el motor reduce drásticamente el peso del auto eléctrico

Un diseño científico de flujo axial para mayor potencia

Este innovador motor pesa apenas 12,7 kilogramos (28 libras), pero tiene la capacidad de entregar hasta 1.000 caballos de fuerza de forma instantánea, o mantener entre 469 y 536 caballos de fuerza durante períodos prolongados. Estas cifras rompen los récords anteriores de la propia compañía y contrastan notablemente con las configuraciones actuales, donde incluso vehículos de alto rendimiento requieren tres motores para generar una potencia similar.

ingeniero Uno de los desarrolladores de YASA junto a una pieza del revolucionario motor.

La capacidad de condensar tanta energía en un espacio reducido se debe a la tecnología de flujo axial. A diferencia de los motores radiales tradicionales, que poseen una estructura cilíndrica y alargada, el motor de flujo axial tiene una forma similar a un disco o "panqueque". En este diseño científico, el flujo magnético pasa paralelo al eje, lo que permite crear unidades mucho más pequeñas y eficientes que no dependen de materiales exóticos o tierras raras para su funcionamiento.