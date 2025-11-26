Ni Honda ni Harley Davidson: esta es la marca de motos que más vende en Estados Unidos

moto honda Honda sigue siendo la segunda marca en venta de motos.

Curiosamente, las ventas de Kawasaki a nivel global bajan, pero en el continente americano la marca obtiene muy buenos resultados. La región de Asia Suroriental, por ejemplo, donde se concentra cerca del 40% de su mercado, registró una disminución de alrededor del 15% en las ventas durante la primera mitad de 2025. En Europa, la caída fue mucho menor, de cerca de 1.5%.

Una de las razones de este éxito radica en que las motocicletas de Harley Davidson, aunque son un símbolo, no lograron capitalizar el mismo impulso que las japonesas en esta ocasión. Además, la facilidad para conseguir ciertos modelos de Kawasaki parece que ayudó muchísimo a generar números positivos en Estados Unidos.

Los modelos estrella de Kawasaki en Estados Unidos

Aunque sus motos de cross son muy populares en las competencias, fueron los modelos Ninja de estilo deportivo y la Vulcan tipo crucero los que llevaron a Kawasaki a la cima en ventas de motos en Estados Unidos. La Vulcan S de Kawasaki es muy querida, sobre todo por quienes apenas empiezan a conducir, pues es suave de manejar, sencilla de controlar y se puede ajustar perfectamente a casi cualquier persona, sin importar su altura. Un diseño clásico de carretera que a muchos agrada.

ninja La Kawasaki Ninja, un éxito de ventas.

Para los motociclistas con más experiencia, existe la Vulcan 900, que se mantiene como favorita desde hace casi veinte años. Es un modelo con mucha historia que atrae a los aficionados.

El nombre Ninja lo conoce casi cualquiera, incluso gente que no anda en motos. Por eso no sorprende que la Ninja 400 haya sido la superestrella de Kawasaki este año. Es una compra común tanto para novatos como para gente experimentada. Su agilidad la hace también una buena opción para correr en pista. Aunque las motos de 600cc a 1000cc ya no tienen el amor de antes, la ZX-6R de Kawasaki tuvo buenos números, garantizando un modelo para 2026. Si Kawasaki quiere seguir en lo más alto, debe construir sobre este éxito y aprender de los modelos que realmente funcionaron en Estados Unidos.