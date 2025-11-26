Ni Honda ni Harley Davidson: esta es la marca de motos que más vende en Estados Unidos

Si alguien piensa en motos en Estados Unidos, es casi seguro que la imagen de una Harley Davidson aparece en la cabeza. Es el ícono americano por excelencia, pero los hechos indican que no son los que más venden. El fabricante principal de motocicletas en el país resulta ser Kawasaki, conocido por su famosa Ninja 1100SX 2025.
Esta noticia resulta ser una sorpresa para muchos, ya que esta marca no solo superó a Harley Davidson, sino que también dejó atrás a Honda, otro peso pesado proveniente de Japón. Un impresionante aumento del 14% en las ventas de un año a otro fue el impulso que catapultó a Kawasaki por encima de Honda a mediados de 2025. Los observadores vieron con interés cómo cambiaban las cosas en este mercado.
¿Cómo logró Kawasaki superar a todos en las ventas de motos?
Honda está muy acostumbrada a liderar el mercado entre las principales marcas de motos. Incluso, publicó números sobresalientes al inicio del 2025, con una subida del 3% respecto al año anterior, una cifra buenísima. Pero eso no fue suficiente para alcanzar a las máquinas verdes de Kawasaki. Después de perder su posición principal, las ventas de Honda cayeron un 8%.
Curiosamente, las ventas de Kawasaki a nivel global bajan, pero en el continente americano la marca obtiene muy buenos resultados. La región de Asia Suroriental, por ejemplo, donde se concentra cerca del 40% de su mercado, registró una disminución de alrededor del 15% en las ventas durante la primera mitad de 2025. En Europa, la caída fue mucho menor, de cerca de 1.5%.
Una de las razones de este éxito radica en que las motocicletas de Harley Davidson, aunque son un símbolo, no lograron capitalizar el mismo impulso que las japonesas en esta ocasión. Además, la facilidad para conseguir ciertos modelos de Kawasaki parece que ayudó muchísimo a generar números positivos en Estados Unidos.
Los modelos estrella de Kawasaki en Estados Unidos
Aunque sus motos de cross son muy populares en las competencias, fueron los modelos Ninja de estilo deportivo y la Vulcan tipo crucero los que llevaron a Kawasaki a la cima en ventas de motos en Estados Unidos. La Vulcan S de Kawasaki es muy querida, sobre todo por quienes apenas empiezan a conducir, pues es suave de manejar, sencilla de controlar y se puede ajustar perfectamente a casi cualquier persona, sin importar su altura. Un diseño clásico de carretera que a muchos agrada.
Para los motociclistas con más experiencia, existe la Vulcan 900, que se mantiene como favorita desde hace casi veinte años. Es un modelo con mucha historia que atrae a los aficionados.
El nombre Ninja lo conoce casi cualquiera, incluso gente que no anda en motos. Por eso no sorprende que la Ninja 400 haya sido la superestrella de Kawasaki este año. Es una compra común tanto para novatos como para gente experimentada. Su agilidad la hace también una buena opción para correr en pista. Aunque las motos de 600cc a 1000cc ya no tienen el amor de antes, la ZX-6R de Kawasaki tuvo buenos números, garantizando un modelo para 2026. Si Kawasaki quiere seguir en lo más alto, debe construir sobre este éxito y aprender de los modelos que realmente funcionaron en Estados Unidos.