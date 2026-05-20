La Ferrari que deslumbró en los '90 vuelve convertida en una bestia de carbono y 480 CV

ferrari ferrari La Ferrari F355 vuelve con todo para la alegría de los fanáticos. Foto: gentileza

La carrocería fue fabricada íntegramente en fibra de carbono, una solución que permite reducir el peso y mejorar la rigidez estructural. Además, el chasis recibió refuerzos específicos y se modificaron algunas dimensiones para optimizar el comportamiento dinámico. También se rediseñó la geometría de la suspensión y se incorporaron amortiguadores de triple regulación derivados de la competición.

La dirección, por su parte, fue recalibrada para ofrecer una respuesta más directa y precisa. Todo el conjunto apunta a conservar las sensaciones analógicas del F355 original, pero con niveles de estabilidad y rendimiento acordes a un deportivo moderno.

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En un contexto donde gran parte de la industria avanza hacia la electrificación y la asistencia electrónica, Evoluto decidió apostar por una filosofía opuesta. El 355 by Evoluto mantiene un motor V8 atmosférico y prioriza la experiencia de manejo tradicional.

El modelo contará con dos configuraciones mecánicas. La primera conserva la cilindrada original de 3.5 litros y desarrolla 420 CV. La variante más extrema eleva la cilindrada a 3.7 litros y alcanza los 480 CV a 9.000 rpm. Más allá de las cifras, el objetivo fue preservar el sonido y el comportamiento de alto régimen que hicieron célebre al F355.

El interior también sigue esa lógica. En lugar de pantallas táctiles y sistemas digitales invasivos, el habitáculo apuesta por instrumentos tradicionales, comandos metálicos mecanizados y una interacción más directa entre conductor y auto.

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La producción estará limitada a apenas 55 unidades, lo que lo convertirá en un objeto prácticamente exclusivo para coleccionistas. Las primeras entregas están previstas para fines de 2026 y cada ejemplar tendrá un precio mínimo de 750.000 euros, sin incluir el Ferrari donante utilizado como base.

Con este proyecto, Evoluto se suma a una tendencia cada vez más fuerte en el mundo automotor: recuperar íconos del pasado mediante tecnología moderna, pero respetando aquello que los convirtió en leyenda.