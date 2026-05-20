La Ferrari que deslumbró en los '90 vuelve convertida en una bestia de carbono y 480 CV

Pocos deportivos de los años '90 lograron generar el nivel de admiración que alcanzó la Ferrari F355. Su diseño elegante, el característico motor V8 atmosférico y una conducción directa lo convirtieron rápidamente en uno de los modelos más recordados de la marca italiana. Ahora, 30 años después, ese legado regresa bajo una propuesta completamente renovada.
El proyecto lleva el nombre de “355 by Evoluto” y fue desarrollado por Evoluto Automobili, una firma británica especializada en reinterpretar modelos históricos con ingeniería contemporánea. La idea no fue simplemente restaurar un F355, sino imaginar cómo sería hoy ese deportivo si hubiera seguido evolucionando sin abandonar su carácter original.
A nivel visual, el vínculo con el Ferrari de los ‘90 es inmediato. Conserva las proporciones, la silueta y varios rasgos distintivos del modelo lanzado por Ferrari en aquella década. Sin embargo, debajo de esa estética clásica hay un desarrollo completamente nuevo.
La carrocería fue fabricada íntegramente en fibra de carbono, una solución que permite reducir el peso y mejorar la rigidez estructural. Además, el chasis recibió refuerzos específicos y se modificaron algunas dimensiones para optimizar el comportamiento dinámico. También se rediseñó la geometría de la suspensión y se incorporaron amortiguadores de triple regulación derivados de la competición.
La dirección, por su parte, fue recalibrada para ofrecer una respuesta más directa y precisa. Todo el conjunto apunta a conservar las sensaciones analógicas del F355 original, pero con niveles de estabilidad y rendimiento acordes a un deportivo moderno.
El regreso de la Ferrari: un clásico italiano vuelve con tecnología actual, pero sin perder su esencia
En un contexto donde gran parte de la industria avanza hacia la electrificación y la asistencia electrónica, Evoluto decidió apostar por una filosofía opuesta. El 355 by Evoluto mantiene un motor V8 atmosférico y prioriza la experiencia de manejo tradicional.
El modelo contará con dos configuraciones mecánicas. La primera conserva la cilindrada original de 3.5 litros y desarrolla 420 CV. La variante más extrema eleva la cilindrada a 3.7 litros y alcanza los 480 CV a 9.000 rpm. Más allá de las cifras, el objetivo fue preservar el sonido y el comportamiento de alto régimen que hicieron célebre al F355.
El interior también sigue esa lógica. En lugar de pantallas táctiles y sistemas digitales invasivos, el habitáculo apuesta por instrumentos tradicionales, comandos metálicos mecanizados y una interacción más directa entre conductor y auto.
La producción estará limitada a apenas 55 unidades, lo que lo convertirá en un objeto prácticamente exclusivo para coleccionistas. Las primeras entregas están previstas para fines de 2026 y cada ejemplar tendrá un precio mínimo de 750.000 euros, sin incluir el Ferrari donante utilizado como base.
Con este proyecto, Evoluto se suma a una tendencia cada vez más fuerte en el mundo automotor: recuperar íconos del pasado mediante tecnología moderna, pero respetando aquello que los convirtió en leyenda.