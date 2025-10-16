Honda sorprende con un Civic cinco puertas que podría ser el auto del año en Estados Unidos

El nuevo Honda Civic híbrido en su versión de cinco puertas se perfila como un fuerte candidato para llevarse el galardón de Auto del Año en Estados Unidos. Este nuevo modelo combina eficiencia, un diseño práctico y un precio que lo vuelve muy atractivo para el conductor promedio, por lo que la prestigiosa revista Motorsport.com lo tiene entre los finalista para ser mejor auto 2026.
La competencia de 2026 tiene entre sus finalistas a esta versión hatchback del Honda Civic Hybrid. Este vehículo resalta en áreas clave como el rendimiento y la eficiencia, dos de los seis criterios que se tienen en cuenta para la evaluación. Su dinámica de manejo entretenida, un consumo de combustible impresionante y la versatilidad de su carrocería lo posicionan como un clásico de la marca.
Un auto rápido y eficiente
El corazón de este Honda Civic es un sistema híbrido que combina un motor 2.0 litros de cuatro cilindros en línea con un motor eléctrico. Juntos, entregan 200 caballos de fuerza y 232 lb-ft de torque. Esta potencia le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6.3 segundos, un tiempo notablemente más rápido que competidores directos como el Toyota Prius.
Su dirección precisa y el buen control de la carrocería hacen que manejarlo en una ruta rural sea una experiencia muy agradable. Scott Evans, editor de la sección de pruebas, lo describe de una manera muy clara: “Realmente se conduce de maravilla. Es una delicia en la ciudad y es bastante deportivo”. La sensación de manejo es uno de sus puntos más fuertes.
Una característica curiosa de este nuevo modelo es su sistema de cambios simulados. Cuando se pisa el acelerador a fondo, el tren motriz de transmisión directa corta la potencia brevemente mientras las revoluciones llegan al máximo. Esto engaña al conductor para que piense que el auto tiene una transmisión automática convencional, una solución ingeniosa para evitar el zumbido del motor a altas revoluciones.
La seguridad es otro aspecto en el que este cinco puertas se destaca. Obtuvo la calificación de Top Safety Pick+ del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), un premio importante, ya que los requisitos de esta institución se volvieron más estrictos en los últimos años. Además, la calificación gubernamental de la NHTSA le otorga cinco estrellas en general.
Pequeños detalles a considerar
Pese a sus múltiples virtudes, existen algunos puntos débiles. Al igual que su versión sedán, la cabina puede ser algo ruidosa en ciertas ocasiones. Y aunque su eficiencia de combustible es impresionante, con un consumo combinado de 48 mpg (aproximadamente 20.4 km/l), el Prius lo supera en este aspecto.
A pesar de estos detalles menores, muchos de los jueces del certamen coincidieron en que el Honda Civic Hybrid Hatchback es un auto fácil de recomendar. Christian Seabaugh, otro de los editores, lo resumió así: "Hay una lista muy, muy, muy larga de cosas que el Civic Hybrid hatchback hace bien... Tiene un aspecto bastante bueno para un hatchback de su segmento, se siente cuidadosamente diseñado por dentro, es espacioso, eficiente, relativamente asequible y, además de todo, se conduce excepcionalmente bien".