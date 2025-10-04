El esqueleto de esta casa es un chasis reforzado de una sola pieza, construido con perfil UPN de 60 mm. Las mazas del eje son de F100 y calza llantas de aleación de rodado 15, detalles que hablan de su resistencia. Para asegurar la estabilidad al momento de instalarse, cuenta con cuatro patas tipo crique y una rueda timonera, haciendo que la preparación del campamento sea una tarea sencilla.

Su exterior está pensado para aguantar los viajes. La chapa pintada tiene un calibre de 25 mm y el techo es de fibra de vidrio enterizo, una solución muy inteligente para evitar filtraciones de agua. A esto se suman ventanas levadizas con mosquiteros, ideales para ventilar sin problemas. La decisión de compra se hace más fácil con estos datos.

Una pintura tipo protex protege toda la estructura inferior para una mayor durabilidad frente a las condiciones del camino. Las luces de posición reglamentarias, la entrada de energía de 220 y 12 voltios, y un espacio para una garrafa de 10 kg completan un equipamiento que la deja lista para salir a la ruta. El precio incluye todos estos elementos de seguridad y confort.

Toda la unidad está certificada por ingenieros y cumple con las normas de seguridad vehicular de la ley 24.449. Además, el fabricante cuenta con la certificación de calidad IRAM ISO 9001-2015. Esto significa que la casa rodante está homologada, con número de VIN grabado y lista para patentar, un punto clave para circular sin problemas.

Una casa rodante pensada para la vida en familia

kaisen atras El diseño de esta casa rodante es ideal para quienes no buscan algo demasiado grande.

Adentro, el piso vinílico de alto tránsito está preparado para el uso constante. Los muebles son de melamina de 18 mm y, como ya mencionamos, tienen bordes de aluminio que les dan firmeza. La distribución incluye dos cuchetas y una cama matrimonial con división, lo que garantiza un buen descanso. Una buena compra se define por estos detalles de comodidad.

La zona del comedor también se transforma en una cama extra, lo que amplía la capacidad para dormir. La iluminación es completamente LED, una opción eficiente para el campamento. La mesada de la cocina es de acero inoxidable y viene con un doble anafe, ideal para preparar cualquier comida.

El baño está impermeabilizado con vinilo y cuenta con un calefón eléctrico de acero inoxidable y un duchador de mano. La bacha y la canilla, tanto en la cocina como en el baño, son de acero. Todo se alimenta con una bomba de agua sumergible. El precio se justifica con un equipamiento tan completo.

Para la electricidad, la casa rodante tiene tomas para conectar a 220 voltios y una fusilera para el circuito de 12 voltios. El almacenamiento está bien resuelto con varias bauleras, alacenas superiores y cajones, lo que permite mantener todo ordenado durante el viaje.

Características principales de la Kaisen 300

kaisen interior El interior es más espacioso de lo que parece por afuera.