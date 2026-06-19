El auto chino que llega para competir con el Volkswagen Polo, pero es $8 millones más barato

La oferta de autos chinos se multiplicó en el primer semestre de 2026 en Argentina. Ya son más de 20 las marcas y 90 los modelos que se venden, con una gran mayoría de SUV, algunos eléctricos y muchos híbridos.
No obstante, entre esta gran variedad de vehículos llegó uno de entrada de gama, del segmento de los hatch, para enfrentar a los clásicos de marcas tradicionales, que también se encuentran entre los líderes en ventas. Se trata del MG3, que ya se encontraba disponible con motor híbrido, pero ahora llega con motor naftero y caja manual.
El nuevo modelo se puede reservar por 20.900 dólares, es decir, $30.305.000, lo que lo posiciona como uno de los más baratos del segmento y del mercado (el más barato es el Renault Kwid que sale $26.500.000).
Cuánto salen los competidores
Uno de los competidores más directos del MG3 es el Volkswagen Polo, por su estética, su línea similar, su carrocería de 5 puertas y su estilo hatch tradicional.
La marca alemana tiene tres versiones, que van desde la Polo Track MSI con caja manual, a $37.567.500, hasta la full, Highline 170TSI AT, a $47.341.650.
Otro de los rivales para el mercado naftero es el Hyundai HB20, que llegó al país a fines de 2024. Este modelo es más accesible que el chino. Sale desde $27.600.000 en su versión con caja manual, hasta $34.900.000 con caja automática.
El Chevrolet Onix también sigue con el mismo estilo de hatch clásico, con un precio desde $31.505.900.
Cómo es el MG3
- El MG 3 naftero está equipado con un motor 1.5 atmosférico con 114 CV y caja manual.
- Tendría un consumo de 5.9 litros cada 100 kilómetros.
- En el caso del híbrido, tiene 191 CV y consume 2.3 l/100km.
- El precio de esta versión es de 23.500 dólares.
- El Polo tiene un precio de $8 millones más caro que el chino MG3.
- El nuevo mide 4,12 metros de largo, la distancia entre ejes es de 2,57 metros y el baúl de 241 litros.
- Por dentro, tiene una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®, acompañada por un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas.
- Se suma comandos por voz, acceso sin llave, encendido por botón, cámara de visión 360° y sensores de estacionamiento, tecnologías habitualmente reservadas para segmentos superiores.
En el segmento de autos chicos, marcas como JMEV tienen el Easy3 100% eléctrico a 18.900 dólares, o el Ora que sale 30.000 dólares. También el Mini Dolphin eléctrico a 23.900 dólares.
Por el momento, la oferta de autos chinos se concentra en SUV, y, como dijimos, hay pocas propuestas para enfrentar a los más convencionales.