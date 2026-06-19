El auto chino que llega para competir con el Volkswagen Polo, pero es $8 millones más barato

MG 3 2

Cuánto salen los competidores

Uno de los competidores más directos del MG3 es el Volkswagen Polo, por su estética, su línea similar, su carrocería de 5 puertas y su estilo hatch tradicional.

La marca alemana tiene tres versiones, que van desde la Polo Track MSI con caja manual, a $37.567.500, hasta la full, Highline 170TSI AT, a $47.341.650.

Otro de los rivales para el mercado naftero es el Hyundai HB20, que llegó al país a fines de 2024. Este modelo es más accesible que el chino. Sale desde $27.600.000 en su versión con caja manual, hasta $34.900.000 con caja automática.

El Chevrolet Onix también sigue con el mismo estilo de hatch clásico, con un precio desde $31.505.900.

polo vw 2 El Polo de VW es $8 millones más caro que el MG 3.

Cómo es el MG3

El MG 3 naftero está equipado con un motor 1.5 atmosférico con 114 CV y caja manual.

Tendría un consumo de 5.9 litros cada 100 kilómetros.

En el caso del híbrido, tiene 191 CV y consume 2.3 l/100km.

El precio de esta versión es de 23.500 dólares.

El Polo tiene un precio de $8 millones más caro que el chino MG3.

El nuevo mide 4,12 metros de largo, la distancia entre ejes es de 2,57 metros y el baúl de 241 litros.

Por dentro, tiene una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®, acompañada por un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas.

Se suma comandos por voz, acceso sin llave, encendido por botón, cámara de visión 360° y sensores de estacionamiento, tecnologías habitualmente reservadas para segmentos superiores.

En el segmento de autos chicos, marcas como JMEV tienen el Easy3 100% eléctrico a 18.900 dólares, o el Ora que sale 30.000 dólares. También el Mini Dolphin eléctrico a 23.900 dólares.

Por el momento, la oferta de autos chinos se concentra en SUV, y, como dijimos, hay pocas propuestas para enfrentar a los más convencionales.