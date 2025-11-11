Así sería la nueva versión del Volkswagen Carat: el modelo 2026 del histórico sedán

Del modelo original, este concepto conserva la línea de cintura recta y bien definida que le daba una presencia robusta, así como una forma general de berlina elegante y sobria. Se mantiene el espíritu de un vehículo familiar de corte clásico, diseñado para ser práctico y con un buen aprovechamiento del espacio interior y del baúl.

A diferencia del modelo de los 80, este Volkswagen Carat se construiría sobre una plataforma moderna (posiblemente la plataforma MQB), lo que garantiza una mayor seguridad estructural y un mejor comportamiento dinámico.

auto, inteligencia artificial Así sería el nuevo Volkswagen Carat, según la IA.

En cuanto a motorización, se ofrecen opciones turboalimentadas (TSI) de inyección directa y alta eficiencia, e incluso una posible versión híbrida o totalmente eléctrica, algo impensable en el auto predecesor.

El Carat 2025 es un sedán del siglo XXI que utiliza la silueta atemporal de su ancestro como punto de partida para ofrecer seguridad, conectividad y eficiencia de primer nivel, en línea con los modelos más recientes de Volkswagen.

El interior de este lujoso sedán

El interior ha dado un salto generacional. El Carat 2025 incorpora el Digital Cockpit (tablero de instrumentos completamente digital) y un sistema de infoentretenimiento de pantalla táctil flotante compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Por último, la seguridad activa se refuerza con asistencias a la conducción (ADAS) como el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril y el frenado de emergencia autónomo.