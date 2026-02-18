Android Auto prepara su actualización más esperada: ¿llega YouTube?

La actual actualización solo se encuentra disponible para los usuarios que participan en el programa beta. Por este motivo, resulta fundamental recordar que estas versiones de prueba no poseen la estabilidad necesaria para el uso cotidiano. Quienes priorizan la fiabilidad en herramientas críticas para la conducción suelen optar por las variantes estables que ya pasaron por todos los controles de calidad del canal de producción.

andropid auto ¿Llega YouTube a Android Auto? Esta app es una de las más esperadas.

Un análisis técnico del archivo APK de esta versión permitió hallar dos secretos que la empresa mantenía ocultos. El hallazgo más relevante consiste en un marcador específico para aplicaciones de video. Aunque el código no muestra funciones operativas todavía, su presencia confirma que el desarrollo de Youtube para la interfaz vehicular sigue activo. Diversos especialistas estiman que el año 2026 marcará finalmente el debut de esta característica tan esperada.