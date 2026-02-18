Android Auto prepara su actualización más esperada: ¿llega YouTube?

Google mantiene firme su intención de incorporar aplicaciones de video en Android Auto, y el lanzamiento más reciente del sistema funciona como un recordatorio de este objetivo. La versión 16.3 presenta indicios claros de que el contenido multimedia continúa en los planes de la compañía, aunque la ausencia de cronogramas detallados sugiere que el estreno masivo no ocurrirá de forma inmediata.
La actual actualización solo se encuentra disponible para los usuarios que participan en el programa beta. Por este motivo, resulta fundamental recordar que estas versiones de prueba no poseen la estabilidad necesaria para el uso cotidiano. Quienes priorizan la fiabilidad en herramientas críticas para la conducción suelen optar por las variantes estables que ya pasaron por todos los controles de calidad del canal de producción.
Un análisis técnico del archivo APK de esta versión permitió hallar dos secretos que la empresa mantenía ocultos. El hallazgo más relevante consiste en un marcador específico para aplicaciones de video. Aunque el código no muestra funciones operativas todavía, su presencia confirma que el desarrollo de Youtube para la interfaz vehicular sigue activo. Diversos especialistas estiman que el año 2026 marcará finalmente el debut de esta característica tan esperada.
Novedades en la interfaz y el control del vehículo
Además de la integración de Youtube, el código interno revela trabajos en un selector para alternar entre el tema claro y el oscuro. Si bien el modo claro estuvo en desarrollo durante un tiempo prolongado, su implementación definitiva parece estar más cerca de concretarse. Es probable que Google busque unificar todos estos cambios en un relanzamiento integral de la plataforma durante los próximos meses.
El ecosistema android también parece prepararse para recibir herramientas de control directo sobre el hardware del coche. Entre las funciones que se encuentran en el tintero destacan la integración de la radio FM y la gestión del aire acondicionado desde la pantalla principal. Estas opciones aparecieron en pruebas internas desde el año pasado, pero la compañía decidió reservarlas para una transformación mayor del sistema.