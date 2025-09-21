Inicio Moda Tendencias
Maximalismo

Primavera-verano 2025: los accesorios imprescindibles y la tendencia maximalista que conquista Europa

Las tendencias en moda para la primavera-verano 2025 llegan con una fuerte apuesta por los accesorios maximalistas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los accesorios de la temporada de primavera-verano vienen directo de Ibiza. 

Los accesorios de la temporada de primavera-verano vienen directo de Ibiza. 

Con la llegada de la primavera, la moda vuelve a florecer con una energía vibrante y expansiva. En esta temporada de verano 2025, los accesorios se convierten en protagonistas indiscutidos de cualquier outfit, inspirados en las playas de Ibiza, la elegancia relajada de la costa italiana y el estilo libre que recorre las capitales europeas.

El común denominador de la temporada de primavera-verano 2025 es claro: el maximalismo vuelve con fuerza, y promete instalarse también en las calles y terrazas de Mendoza. A continuación, un repaso por las claves de los accesorios que dominarán la moda y, sin dudas, empezarán a verse tanto en pasarelas como en el street style y sociales mendocinos.

accesorios cartera lentejuelas-tendencias
La tendencia maximalista arrasa en la temporada de primavera-verano 2025-2026.

La tendencia maximalista arrasa en la temporada de primavera-verano 2025-2026.

Temporada de primavera-verano 2025: los accesorios que marcan tendencia

El maximalismo está marcado por el volumen, el color y las texturas. Tras varias temporadas de minimalismo, la moda se reinventa para apostar por lo exuberante.

Es así como los accesorios grandes, llamativos, texturizados y en capas se convierten en el foco de atención. No se trata solo de sumar piezas decorativas, sino de construir un lenguaje visual que hable de identidad, libertad y autenticidad.

Pañuelos en distintas formas

Vamos a ver los pañuelos en distintas formas: en la cabeza, arriba de las gorras, en el cuello, a la cadera.

pañuelos en la cabeza-tendencia
Los pa&ntilde;uelos en la cabeza son el accesorio m&aacute;s usado del verano.

Los pañuelos en la cabeza son el accesorio más usado del verano.

pañuelo-tendencias
El pa&ntilde;uelo a la cadera es una buena opci&oacute;n para elevar un outfit b&aacute;sico.&nbsp;

El pañuelo a la cadera es una buena opción para elevar un outfit básico.

Accesorios dorados

El dorado es el color protagonista en los accesorios del verano 2025-2026.

accesorios dorados-tendencias
Los accesorios de la temporada ser&aacute;n dorados.

Los accesorios de la temporada serán dorados.

Accesorios inspirados en el mar: collares, aros y anillos

Los accesorios en forma de estrellas de mar y caracoles serán los protagonistas de esta temporada. Se verán en color dorado y combinados con perlas.

accesorios marítimos-tendencias
Los accesorios inspirados en el mar son tendencia.&nbsp;

Los accesorios inspirados en el mar son tendencia.

Más es más: collares superpuestos y muchos anillos

Las perlas son protagonistas, como así también las combinaciones del dorado con el plateado.

accesorios superpuestos-tendencias
Los accesorios superpuestos quedan espectaculares.

Los accesorios superpuestos quedan espectaculares.

Gorros de crochet:

Las gorras de crochet que fueron tendencia en los 2000 regresan con todo y quedan espectaculares en cualquier outfit.

gorros de crochet-tendencia
Los gorros de crochet se ven por todas partes.

Los gorros de crochet se ven por todas partes.

Carteras: flecos, crochet, lentejuelas y tachas

Vuelve el estilo boho chic en los accesorios como carteras y bolsos. Se verán piezas con flecos de gamuza en tonos marrones, combinados con tachas. Además, el crochet se verá en todas partes.

cartera tejida crochet- tendencia
El crochet se ver&aacute; en todas partes.&nbsp;

El crochet se verá en todas partes.

Cinturones boho chic

Regresan los cinturones estilo faja, con hebillas doradas. Además, el boho chic se verá reflejado en brazaletes.

cinturon boho chic-tendencia
El cintur&oacute;n estilo faja es ideal para un look boho chic.

El cinturón estilo faja es ideal para un look boho chic.

Brazaletes de resina

Siguiendo una estética más minimalista, regresan los accesorios de resina en tonos marrones y dorados.

accesorios de resina-tendencia
Los brazaletes de resina son minimalistas.&nbsp;

Los brazaletes de resina son minimalistas.

Broches de orquídeas

Los broches de orquídeas en colores pastel son perfectos para llevar a la plaza.

broches de orquídeas- tendencias
Los broches de orqu&iacute;deas son ideales para la playa.

Los broches de orquídeas son ideales para la playa.

Corbatas

Las corbatas son otros de los accesorios que van a arrasar en la moda del verano 2025-2026.

corbata-tendencias
Las corbatas elevan cualquier look b&aacute;sico.

Las corbatas elevan cualquier look básico.

Temas relacionados:

Te puede interesar