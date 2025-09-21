Primavera-verano 2025: los accesorios imprescindibles y la tendencia maximalista que conquista Europa

Temporada de primavera-verano 2025: los accesorios que marcan tendencia

El maximalismo está marcado por el volumen, el color y las texturas. Tras varias temporadas de minimalismo, la moda se reinventa para apostar por lo exuberante.

Es así como los accesorios grandes, llamativos, texturizados y en capas se convierten en el foco de atención. No se trata solo de sumar piezas decorativas, sino de construir un lenguaje visual que hable de identidad, libertad y autenticidad.

Pañuelos en distintas formas

Vamos a ver los pañuelos en distintas formas: en la cabeza, arriba de las gorras, en el cuello, a la cadera.

pañuelos en la cabeza-tendencia Los pañuelos en la cabeza son el accesorio más usado del verano.

pañuelo-tendencias El pañuelo a la cadera es una buena opción para elevar un outfit básico.

Accesorios dorados

El dorado es el color protagonista en los accesorios del verano 2025-2026.

accesorios dorados-tendencias Los accesorios de la temporada serán dorados.

Accesorios inspirados en el mar: collares, aros y anillos

Los accesorios en forma de estrellas de mar y caracoles serán los protagonistas de esta temporada. Se verán en color dorado y combinados con perlas.

accesorios marítimos-tendencias Los accesorios inspirados en el mar son tendencia.

Más es más: collares superpuestos y muchos anillos

Las perlas son protagonistas, como así también las combinaciones del dorado con el plateado.

accesorios superpuestos-tendencias Los accesorios superpuestos quedan espectaculares.

Gorros de crochet:

Las gorras de crochet que fueron tendencia en los 2000 regresan con todo y quedan espectaculares en cualquier outfit.

gorros de crochet-tendencia Los gorros de crochet se ven por todas partes.

Carteras: flecos, crochet, lentejuelas y tachas

Vuelve el estilo boho chic en los accesorios como carteras y bolsos. Se verán piezas con flecos de gamuza en tonos marrones, combinados con tachas. Además, el crochet se verá en todas partes.

cartera tejida crochet- tendencia El crochet se verá en todas partes.

Cinturones boho chic

Regresan los cinturones estilo faja, con hebillas doradas. Además, el boho chic se verá reflejado en brazaletes.

cinturon boho chic-tendencia El cinturón estilo faja es ideal para un look boho chic.

Brazaletes de resina

Siguiendo una estética más minimalista, regresan los accesorios de resina en tonos marrones y dorados.

accesorios de resina-tendencia Los brazaletes de resina son minimalistas.

Broches de orquídeas

Los broches de orquídeas en colores pastel son perfectos para llevar a la plaza.

broches de orquídeas- tendencias Los broches de orquídeas son ideales para la playa.

Corbatas

Las corbatas son otros de los accesorios que van a arrasar en la moda del verano 2025-2026.