Ítems que no te pueden faltar para estar en tendencia: 4 formas de elevar un look básico

Las últimas tendencias como la Dolce Vita y el maximalismo se apoderan del verano. ¿Cómo elevar un look básico para estar a la moda?

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Te dejamos los ítems más importantes para lograr un look sofisticado y estar en tendencia. 
Para llevar un look sofisticado y en tendencia en primavera-verano 2026, debemos respetar una serie de ítems clave. No hace falta que te compres la camisa boho chic o el gorro de crochet que tanto se van a usar esta temporada de verano, pero sí tener en cuenta algunos aspectos para lucir a la moda.

Esta temporada de primavera-verano 2025-2026 estará influenciada por tendencias que van a explotar la parte más creativa de la moda. En esa línea, la era Dolce Vita es la más inspiradora. Marcada por el romanticismo, se verán prendas con volados, encaje, lunares, estampados florales, colores pasteles y tonos vibrantes como rojo, amarillo y azul.

Por otra parte, si bien el minimalismo es el preferido de muchas, se viene con todo el estilo maximalista: volumen, color, textura, muchas capas. Y esas tendencias se pueden evocar en cualquier look básico conformado por un blazer, una remera blanca y un jean, por ejemplo. ¿Cómo? Te lo contamos.

look básico-pañuelo y cartera
Esta temporada predomina el estilo maximalista y la era de la Dolce Vita. Estas tendencias se pueden incluir en cualquier look b&aacute;sico.

Ítems clave para elevar cualquier look básico: las nuevas tendencias

Accesorios plateados y dorados: pueden convertir un look básico en uno súper sofisticado. Una de las tendencias de este año es combinar el plateado con el dorado y usar collares o anillos superpuestos.

Además, los accesorios en forma de estrellas de mar y caracoles serán los protagonistas de esta temporada. Se verán en color dorado y combinados con perlas.

Para quienes quieran seguir una estética más minimalista, regresan los accesorios de resina en tonos marrones y dorados.

look básico-accesorios superpuestos y bolso
Accesorios y m&aacute;s accesorios.

Una buena cartera: es el toque final para un look. Puedes combinar los colores del bolso con los del outfit, como verde y amarillo, rosa y rosa, celeste y blanco, rosa y celeste, chocolate y blanco.

Vuelve el estilo boho chic en los accesorios como carteras y bolsos. Se verán piezas con flecos de gamuza en tonos marrones, combinados con tachas. Además, el crochet estará en todas partes.

look básico- cartera roja
Una cartera roja no puede faltar.

Un perfume que vaya con tu personalidad: el perfume es la clave para lucir elegantes y sofisticadas. Es importante que vaya con la personalidad y el estilo, que comunique quién quieres ser. Todo comunica.

look básico-perfume
El perfume es la clave para elevar un look.

Clean look: el peinado es uno de los ítems imprescindibles para elevar cualquier outfit. Los rodetes, recogidos y colas tirantes son los favoritos de las influencers.

look básico-gorro de crochet
El peinado y los accesorios en el pelo son imprescindibles esta temporada.

Este verano, vamos a ver los pañuelos en distintas formas, especialmente en la cabeza. Además, las gorras de crochet que fueron tendencia en los 2000 regresan con todo y quedan espectaculares en cualquier outfit.

look básico-pañuelo en la cabeza
El pa&ntilde;uelo en la cabeza est&aacute; inspirado en la tendencia de la Dolce Vita.

Por su parte, los broches de orquídeas en colores pastel como amarillo o rosa son perfectos para llevar a la playa.

