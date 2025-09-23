Ítems que no te pueden faltar para estar en tendencia: 4 formas de elevar un look básico

look básico-pañuelo y cartera Esta temporada predomina el estilo maximalista y la era de la Dolce Vita. Estas tendencias se pueden incluir en cualquier look básico.

Ítems clave para elevar cualquier look básico: las nuevas tendencias

Accesorios plateados y dorados: pueden convertir un look básico en uno súper sofisticado. Una de las tendencias de este año es combinar el plateado con el dorado y usar collares o anillos superpuestos.

Además, los accesorios en forma de estrellas de mar y caracoles serán los protagonistas de esta temporada. Se verán en color dorado y combinados con perlas.

Para quienes quieran seguir una estética más minimalista, regresan los accesorios de resina en tonos marrones y dorados.

look básico-accesorios superpuestos y bolso Accesorios y más accesorios.

Una buena cartera: es el toque final para un look. Puedes combinar los colores del bolso con los del outfit, como verde y amarillo, rosa y rosa, celeste y blanco, rosa y celeste, chocolate y blanco.

Vuelve el estilo boho chic en los accesorios como carteras y bolsos. Se verán piezas con flecos de gamuza en tonos marrones, combinados con tachas. Además, el crochet estará en todas partes.

look básico- cartera roja Una cartera roja no puede faltar.

Un perfume que vaya con tu personalidad: el perfume es la clave para lucir elegantes y sofisticadas. Es importante que vaya con la personalidad y el estilo, que comunique quién quieres ser. Todo comunica.

look básico-perfume El perfume es la clave para elevar un look.

Clean look: el peinado es uno de los ítems imprescindibles para elevar cualquier outfit. Los rodetes, recogidos y colas tirantes son los favoritos de las influencers.

look básico-gorro de crochet El peinado y los accesorios en el pelo son imprescindibles esta temporada.

Este verano, vamos a ver los pañuelos en distintas formas, especialmente en la cabeza. Además, las gorras de crochet que fueron tendencia en los 2000 regresan con todo y quedan espectaculares en cualquier outfit.

look básico-pañuelo en la cabeza El pañuelo en la cabeza está inspirado en la tendencia de la Dolce Vita.

Por su parte, los broches de orquídeas en colores pastel como amarillo o rosa son perfectos para llevar a la playa.