Diario UNO lanza Matriz minera, con todo el presente del sector y un programa exclusivo en radio Nihuil

La minería ocupa un lugar creciente en las decisiones sobre el futuro productivo de Mendoza. Inversiones, exploración, empleo y desarrollo de proveedores forman parte de una agenda que necesita información, contexto y seguimiento. Con ese horizonte, Diario UNO presenta Matriz minera, una nueva sección que suma presencia digital y radio para acercar el sector a la comunidad y proyectar sus oportunidades.
La propuesta publicará contenidos en Diario UNO, sanjuan8.com.ar y radio Nihuil, con una mirada regional sobre una actividad que conecta a la región de Cuyo. Matriz minera ya cuenta con un widget propio en este medio, un espacio específico que reúne sus publicaciones y facilita el acceso de los lectores a la información del sector.
El próximo paso llegará al aire: este sábado 10 de octubre, a las 7, comenzará el programa de Matriz minera en Radio Nihuil, con la conducción de Edu Gajardo y la producción de Matías Vásquez. Gajardo también será uno de los periodistas a cargo de los contenidos de la sección digital, un vínculo entre ambas plataformas que le dará continuidad a la propuesta.
"La minería en Mendoza o en Argentina en general ha tenido un problema de comunicación histórico. Se ha quedado en el discurso técnico, en el 'cumplimos con las normas ambientales' o 'generamos empleo', pero no ha sabido conectar con el vecino, con la gente común que tiene temores reales sobre el agua o el impacto en su comunidad", detalló Gajardo en Nihuil.
La gran ventana para la minería de Mendoza
El lanzamiento acompaña un momento de impulso a la actividad por parte del Gobierno de la Provincia. Esta semana, Impulsa Mendoza presentó el informe ambiental de 20 proyectos de exploración de cobre del nuevo distrito Mendoza Norte, que reúne 65 propiedades mineras en Las Heras. A ese movimiento se suma la adjudicación del contrato de exploración con opción de compra de El Seguro a una subsidiaria de BHP, en Malargüe, una señal del interés de grandes compañías por el potencial cuprífero mendocino.
La perspectiva provincial se inscribe en un escenario nacional de crecimiento de las ventas al exterior. Según los datos de la Secretaría de Minería de la Nación publicados por Diario UNO, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron U$S6.059 millones entre enero y agosto de 2026, un 65,7% más que en igual período de 2025. Son cifras nacionales que permiten dimensionar el sector en el que Mendoza busca ampliar su participación, con proyectos cuyo desarrollo dependerá de las evaluaciones ambientales, la exploración y las inversiones.
Tres medios para una agenda regional
Matriz minera reúne la presencia digital de Diario UNO y Sanjuan8.com.ar con la cercanía de radio Nihuil. Esa combinación permitirá abordar la actualidad del sector en distintos formatos y acompañar a las audiencias tanto en la lectura como en la escucha.
La propuesta busca ser un punto de encuentro para quienes integran la actividad y para quienes necesitan comprenderla: empresas, proveedores, profesionales, trabajadores, instituciones y lectores interesados en los cambios de la economía regional.
La elección del nombre expresa esa vocación. Hablar de minería también supone hablar de transporte, energía, infraestructura, tecnología, formación y servicios. Una trama productiva que excede a los yacimientos y abre preguntas sobre las oportunidades para las economías locales.
Un espacio para conectar al sector con la comunidad
Con una identidad propia y presencia en tres medios, Matriz minera ofrece a empresas e instituciones un ámbito de visibilidad vinculado con una agenda estratégica para Cuyo. Su propuesta multiplataforma abre oportunidades de comunicación para las organizaciones que buscan dar a conocer su actividad y acompañar el desarrollo regional.
El proyecto nace con una ambición clara: ser una referencia informativa sobre la minería y sus protagonistas. Una nueva voz para contar el presente y seguir de cerca el futuro productivo de la región.
En pocas palabras
- Lanzamiento: Diario UNO estrena Matriz minera, una nueva sección multiplataforma y un programa radial para cubrir el sector en Mendoza y San Juan.
- Contenido: la propuesta busca informar sobre inversiones, exploración, empleo y desarrollo de proveedores, conectando la actividad minera con la comunidad.
- Estreno: el programa radial debutará este sábado en radio Nihuil con Edu Gajardo y producción de Matías Vásquez, complementando la información digital.