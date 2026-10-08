Diario UNO lanza Matriz minera, con todo el presente del sector y un programa exclusivo en radio Nihuil

"La minería en Mendoza o en Argentina en general ha tenido un problema de comunicación histórico. Se ha quedado en el discurso técnico, en el 'cumplimos con las normas ambientales' o 'generamos empleo', pero no ha sabido conectar con el vecino, con la gente común que tiene temores reales sobre el agua o el impacto en su comunidad", detalló Gajardo en Nihuil.

La gran ventana para la minería de Mendoza

El lanzamiento acompaña un momento de impulso a la actividad por parte del Gobierno de la Provincia. Esta semana, Impulsa Mendoza presentó el informe ambiental de 20 proyectos de exploración de cobre del nuevo distrito Mendoza Norte, que reúne 65 propiedades mineras en Las Heras. A ese movimiento se suma la adjudicación del contrato de exploración con opción de compra de El Seguro a una subsidiaria de BHP, en Malargüe, una señal del interés de grandes compañías por el potencial cuprífero mendocino.

La perspectiva provincial se inscribe en un escenario nacional de crecimiento de las ventas al exterior. Según los datos de la Secretaría de Minería de la Nación publicados por Diario UNO, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron U$S6.059 millones entre enero y agosto de 2026, un 65,7% más que en igual período de 2025. Son cifras nacionales que permiten dimensionar el sector en el que Mendoza busca ampliar su participación, con proyectos cuyo desarrollo dependerá de las evaluaciones ambientales, la exploración y las inversiones.

Tres medios para una agenda regional

Matriz minera reúne la presencia digital de Diario UNO y Sanjuan8.com.ar con la cercanía de radio Nihuil. Esa combinación permitirá abordar la actualidad del sector en distintos formatos y acompañar a las audiencias tanto en la lectura como en la escucha.

La propuesta busca ser un punto de encuentro para quienes integran la actividad y para quienes necesitan comprenderla: empresas, proveedores, profesionales, trabajadores, instituciones y lectores interesados en los cambios de la economía regional.

La elección del nombre expresa esa vocación. Hablar de minería también supone hablar de transporte, energía, infraestructura, tecnología, formación y servicios. Una trama productiva que excede a los yacimientos y abre preguntas sobre las oportunidades para las economías locales.

Hay que ir al territorio, conversar con las comunidades, mostrar cómo se controla y qué beneficios reales y duraderos quedan para la provincia. La clave está en construir confianza a largo plazo Hay que ir al territorio, conversar con las comunidades, mostrar cómo se controla y qué beneficios reales y duraderos quedan para la provincia. La clave está en construir confianza a largo plazo

Un espacio para conectar al sector con la comunidad

Con una identidad propia y presencia en tres medios, Matriz minera ofrece a empresas e instituciones un ámbito de visibilidad vinculado con una agenda estratégica para Cuyo. Su propuesta multiplataforma abre oportunidades de comunicación para las organizaciones que buscan dar a conocer su actividad y acompañar el desarrollo regional.

El proyecto nace con una ambición clara: ser una referencia informativa sobre la minería y sus protagonistas. Una nueva voz para contar el presente y seguir de cerca el futuro productivo de la región.