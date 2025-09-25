Inicio Javier Milei
Relaciones internacionales

Milei cerró su gira por Nueva York en un encuentro bilateral con Netanyahu

El presidente reiteró su pedido por la liberación de los rehenes argentinos cautivos en Gaza y reforzó los lazos de cooperación entre Argentina e Israel

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y reiteró su pedido por la liberación de los rehenes cautivos en Gaza desde hace casi dos años.

El encuentro tuvo lugar en un hotel de Manhattan luego de la 80ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se desarrolló esta semana en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario insistió en su "firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias" para lograr la pronta liberación de los rehenes y planteó la plena disposición para trabajar unto con las autoridades israelíes.

javier milei y netanyahu
El presidente Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Además, el presidente Milei informó que hubo un intercambio de visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre ambos países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral.

"Reafirmamos la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a Argentina e Israel", sostuvo el mandatario argentino.

Milei fue galardonado por su compromiso con el pueblo y el Estado de Israel

El presidente Milei, luego del encuentro con Netanyahu, fue galardonado por B’nai B’rith, una prestigiosa organización judía que tiene programas de ayuda social y lucha contra el antisemitismo a nivel mundial.

javier milei y benjamin netanyahu
El presidente Javier Milei fue galardonado por la organizaci&oacute;n jud&iacute;a, B&rsquo;nai B&rsquo;rith

El presidente Javier Milei fue galardonado por la organización judía, B’nai B’rith

El mandatario recibió la Medalla de Oro Presidencial, una distinción que honra el compromiso del premiado con el pueblo y el Estado de Israel. Otros galardonados han sido Golda Meir, primera ministra israelí entre 1969 y 1974; David Ben-Gurion, el primer estadista en ocupar el cargo de primer ministro de Israel; George H.W. Bush, expresidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993; y John Fitzgerald Kennedy, expresidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963.

Antes de la reunión con el primer ministro israelí, Milei visitó "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch".

Milei partirá desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y llegará este viernes por la mañana a Buenos Aires.

