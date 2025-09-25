Milei cerró su gira por Nueva York en un encuentro bilateral con Netanyahu

javier milei y netanyahu El presidente Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Noticias Argentinas

Además, el presidente Milei informó que hubo un intercambio de visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre ambos países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral.

"Reafirmamos la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a Argentina e Israel", sostuvo el mandatario argentino.

Milei fue galardonado por su compromiso con el pueblo y el Estado de Israel

El presidente Milei, luego del encuentro con Netanyahu, fue galardonado por B’nai B’rith, una prestigiosa organización judía que tiene programas de ayuda social y lucha contra el antisemitismo a nivel mundial.

javier milei y benjamin netanyahu El presidente Javier Milei fue galardonado por la organización judía, B’nai B’rith Noticias Argentinas

El mandatario recibió la Medalla de Oro Presidencial, una distinción que honra el compromiso del premiado con el pueblo y el Estado de Israel. Otros galardonados han sido Golda Meir, primera ministra israelí entre 1969 y 1974; David Ben-Gurion, el primer estadista en ocupar el cargo de primer ministro de Israel; George H.W. Bush, expresidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993; y John Fitzgerald Kennedy, expresidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963.

Antes de la reunión con el primer ministro israelí, Milei visitó "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch".

Milei partirá desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y llegará este viernes por la mañana a Buenos Aires.