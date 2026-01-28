El presidente Javier Milei cantó a dúo este martes junto a la capo cómica, Fátima Florez y luego se dirigió a La Derecha Fest, donde fue el principal orador. El evento reunió a referentes, militantes y simpatizantes del espacio liberal-conservador, funcionando como una plataforma para reforzar el discurso ideológico del oficialismo.
Milei cerró La Derecha Fest con un encendido discurso liberal y abogó por un cambio cultural
El presidente Milei no se ahorró las críticas a Techint que perdió una licitación por altos precios en los ductos para una obra en Vaca Muerta
Como es habitual en este tipo de actos, el Presidente se mezcló previamente entre el público antes de subir al escenario, mientras sonaba “Panic Show” de La Renga. Al comenzar su discurso, sostuvo que existen “tres frentes para cambiar el país: el de la gestión, el político y el de la batalla cultural”, y adelantó que centraría su exposición en este último.
Milei aseguró que “se le está viniendo la noche a los zurdos” y afirmó que la batalla cultural “es el campo donde se distingue el bien del mal y el instrumento que genera un cambio profundo y duradero”. En ese sentido, explicó que su reciente discurso en el Foro Económico de Davos estuvo orientado a ese objetivo.
En materia económica, Milei volvió a defender el capitalismo y la propiedad privada, a las que calificó como pilares de la libertad, y afirmó que su gobierno continuará impulsando cambios “hasta que Argentina sea el país más libre del mundo”.
Durante otro tramo de su discurso, lanzó críticas indirectas al grupo Techint, en medio del conflicto con la empresa, y cuestionó a sectores empresariales que —según sostuvo— buscan beneficios mediante acuerdos con el Estado. También apuntó contra la oposición y gobiernos anteriores, a los que acusó de populismo y proteccionismo.
Para cerrar, Milei celebró el rumbo de su gestión y afirmó: “Argentina le está demostrando al mundo que el verdadero camino es el de la derecha liberal libertaria. Es lo que volverá a hacer grande a la Argentina y a Occidente”.