Milei cerró La Derecha Fest con un encendido discurso liberal y abogó por un cambio cultural

Como es habitual en este tipo de actos, el Presidente se mezcló previamente entre el público antes de subir al escenario, mientras sonaba “Panic Show” de La Renga. Al comenzar su discurso, sostuvo que existen “tres frentes para cambiar el país: el de la gestión, el político y el de la batalla cultural”, y adelantó que centraría su exposición en este último.

Milei aseguró que “se le está viniendo la noche a los zurdos” y afirmó que la batalla cultural “es el campo donde se distingue el bien del mal y el instrumento que genera un cambio profundo y duradero”. En ese sentido, explicó que su reciente discurso en el Foro Económico de Davos estuvo orientado a ese objetivo.