México rechaza intervención militar de Estados Unidos impulsada por Donald Trump

El mensaje de Claudia Sheinbaum

La presidenta insistió en que tanto la Casa Blanca como legisladores estadounidenses, incluido el republicano Marco Rubio, quien estuvo recientemente en México, conocen claramente la postura mexicana: colaboración sí, pero sin subordinación.

“El respeto a la soberanía y a la territorialidad son la base del entendimiento con Estados Unidos”, afirmó. Incluso, recordó que el propio Gobierno estadounidense publicó un comunicado en el que señalaba que cualquier intervención solo se realizaría si México lo solicitaba. “No lo vamos a pedir. No queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero”, remarcó.

Marco-Rubio-Mexico-EFE-1 Claudia Sheinbaum presidenta de México, saludando al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión en Ciudad de México (Archivo). Crédito: EFE/ Presidencia de México.

Las críticas de Donald Trump

Las declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que Donald Trump volviera a cuestionar el combate al narcotráfico en México. El líder republicano afirmó que no está “contento” con los resultados y no descarta acciones directas contra los carteles que operan a ambos lados de la frontera.

Mientras sectores conservadores en Estados Unidos presionan por una respuesta más agresiva, el Gobierno mexicano insiste en que el camino es el intercambio de inteligencia, la reducción del tráfico de armas desde territorio estadounidense y el respeto absoluto a la soberanía nacional.