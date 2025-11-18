México rechaza intervención militar de Estados Unidos impulsada por Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue tajante este martes: no existe posibilidad alguna de permitir una intervención militar de Estados Unidos en suelo mexicano. Su respuesta llegó tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró estar dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles de la droga.
Según informó EFE, en su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum recordó que, si bien hay cooperación entre ambos países, la seguridad dentro del territorio mexicano es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano. “Podemos colaborar, podemos recibir información, pero en nuestro territorio operamos nosotros. No aceptamos intervención de ningún Gobierno extranjero”, subrayó con firmeza.
La mandataria explicó que esta idea no es nueva, Donald Trump ya había sugerido intervenciones militares en conversaciones telefónicas previas, en las que ofreció apoyo armado contra el narcotráfico.
El mensaje de Claudia Sheinbaum
La presidenta insistió en que tanto la Casa Blanca como legisladores estadounidenses, incluido el republicano Marco Rubio, quien estuvo recientemente en México, conocen claramente la postura mexicana: colaboración sí, pero sin subordinación.
“El respeto a la soberanía y a la territorialidad son la base del entendimiento con Estados Unidos”, afirmó. Incluso, recordó que el propio Gobierno estadounidense publicó un comunicado en el que señalaba que cualquier intervención solo se realizaría si México lo solicitaba. “No lo vamos a pedir. No queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero”, remarcó.
Las críticas de Donald Trump
Las declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que Donald Trump volviera a cuestionar el combate al narcotráfico en México. El líder republicano afirmó que no está “contento” con los resultados y no descarta acciones directas contra los carteles que operan a ambos lados de la frontera.
Mientras sectores conservadores en Estados Unidos presionan por una respuesta más agresiva, el Gobierno mexicano insiste en que el camino es el intercambio de inteligencia, la reducción del tráfico de armas desde territorio estadounidense y el respeto absoluto a la soberanía nacional.