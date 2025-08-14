Inicio México Estados Unidos
Patrimonio recuperado

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de Hernán Cortés robado hace décadas

ras años perdido en Estados Unidos, el FBI entrega a México un manuscrito original de Hernán Cortés robado del Archivo Nacional

Jimena Díaz
Esta imagen proporcionada por el FBI muestra el frente de una carta firmada por el conquistador español Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527

Esta imagen proporcionada por el FBI muestra el frente de una carta firmada por el conquistador español Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527, que fue devuelta por Estados Unidos al gobierno de México. Crédito: Cuenta de X @FBI

Casi 500 años después de que Hernán Cortés lo firmara y décadas después de su robo, un manuscrito de valor incalculable volvió a México gracias a la intervención del FBI. El documento, fechado el 20 de febrero de 1527, fue localizado en Estados Unidos y entregado oficialmente este miércoles al gobierno mexicano.

El regreso de un tesoro histórico a México

La pieza histórica estuvo desaparecida desde finales del siglo XX. Según el FBI, había pasado por varias manos a lo largo de los años, por lo que no habrá acusaciones contra los poseedores previos.

El hallazgo fue posible gracias a la cooperación entre el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de México.

El robo y la investigación

En 1993, mientras el Archivo General de la Nación de México microfilmaba su colección de documentos de Hernán Cortés, se descubrió que faltaban 15 páginas. Los especialistas creen que fueron sustraídas entre 1985 y 1993.

El año pasado, México solicitó al Equipo de Delitos de Arte del FBI que buscara una página en particular. La investigación se concentró en Estados Unidos, donde finalmente se localizó el manuscrito. La agencia no reveló quién lo tenía ni cómo llegó a sus manos.

Este es el segundo documento de Hernán Cortés recuperado en menos de dos años. En 2023, el FBI ya había devuelto una carta del siglo XVI escrita por el conquistador español, quien en 1521 logró la caída del Imperio Azteca tras desembarcar en el actual territorio mexicano en 1519.

Valor cultural y memoria histórica

Para las autoridades, este manuscrito no solo es una reliquia, sino un bien cultural protegido. “Piezas como esta representan momentos clave de la historia de México, por eso deben permanecer en los archivos nacionales para comprender mejor nuestro pasado”, afirmó la agente especial Jessica Dittmer, del Equipo de Delitos de Arte del FBI.

El regreso de este documento refuerza los esfuerzos de México por recuperar piezas patrimoniales que forman parte de su identidad histórica y que, durante décadas, estuvieron lejos de casa.

