Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de Hernán Cortés robado hace décadas

The repatriation of this priceless cultural artifact—which authorities believe was stolen in the 1980s or 1990s—was the result of close collaboration between… pic.twitter.com/OCuOIOqkUm — FBI (@FBI) August 13, 2025

El robo y la investigación

En 1993, mientras el Archivo General de la Nación de México microfilmaba su colección de documentos de Hernán Cortés, se descubrió que faltaban 15 páginas. Los especialistas creen que fueron sustraídas entre 1985 y 1993.

El año pasado, México solicitó al Equipo de Delitos de Arte del FBI que buscara una página en particular. La investigación se concentró en Estados Unidos, donde finalmente se localizó el manuscrito. La agencia no reveló quién lo tenía ni cómo llegó a sus manos.

Este es el segundo documento de Hernán Cortés recuperado en menos de dos años. En 2023, el FBI ya había devuelto una carta del siglo XVI escrita por el conquistador español, quien en 1521 logró la caída del Imperio Azteca tras desembarcar en el actual territorio mexicano en 1519.

Valor cultural y memoria histórica

Para las autoridades, este manuscrito no solo es una reliquia, sino un bien cultural protegido. “Piezas como esta representan momentos clave de la historia de México, por eso deben permanecer en los archivos nacionales para comprender mejor nuestro pasado”, afirmó la agente especial Jessica Dittmer, del Equipo de Delitos de Arte del FBI.

El regreso de este documento refuerza los esfuerzos de México por recuperar piezas patrimoniales que forman parte de su identidad histórica y que, durante décadas, estuvieron lejos de casa.