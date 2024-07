Con 55 años, así se ve hoy la actriz Leticia Calderón de la telenovela 'Esmeralda'

Embed - Esmeralda cachetea a Georgina | Esmeralda

¿Cómo se ve hoy la actriz Leticia Calderón?

Calderón siempre quiso ser actriz, e incluso fue su propia familia la que la impulsó a estudiar actuación. Tras aparecer como extra en varias producciones, Leticia recibió una beca para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Leticia Calderón tuvo su primera gran oportunidad en la televisión cuando tenía tan solo 14 años. En aquel entonces apareció en Amalia Batista e hizo de hija de Susana Dosamantes. Luego apareció en 'Principessa', 'Bianca Vidal' y 'Monte Calvario'.

Su primer protagónico fue en 'La indomable', donde interpretó a María Fernanda Villalpando. A lo largo de su carrera ha trabajado con profesionales como Eduardo Palomo, Ernesto Alonso, Alma Muriel, Maribel Guardia, entre otros.

Leticia Calderón.jpg Leticia Calderón junto a sus hijos en la actualidad.

En cuanto a su vida personal, Leticia Calderón se retiró de las telenovelas entre el 2000 y el 2008 para dedicarse de lleno a sus hijos, en especial a Luciano, quien presenta síndrome de Down.

"Tener un hijo con Síndrome de Down no es un castigo, es una verdadera bendición; mi hijo no está enfermo, mi hijo gracias a Dios es muy sano, la diferencia es que es un hombre que está lleno de amor, que dice lo que piensa", confesó en una oportunidad la actriz mexicana.

Al volver a la televisión, Calderón apareció en 'Mujeres asesinas', 'En nombre del amor' con Victoria Ruffo, 'La fuerza del destino', etc. También ha realizado teatro y debutó como escritora con su libro 'Luciano, un ángel en mi vida'.