Cine de oro mexicano: la actriz que triunfó en Hollywood con 30 años y tuvo un trágico final

Pina Pellicer 2.jpg Pina Pellicer.

Su verdadero nombre era Josefina Yolanda Pellicer, y nació en la Ciudad de México en 1943. Sus primeros pasos en el mundo de la actuación fueron cuando estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su gran debut fue en la pantalla fue en "La liga de las muchachas" antes de que cumpliera 20 años. La cinta donde logró llamar la atención de los grandes críticos fue en "Macario", al lado de Ignacio López Tarso, siendo ella la esposa de Macario. Sin embargo, su carrera despegó de manera internacional cuando protagonizó "One-Eyed Jacks" junto a Marlon Brando y Katy Jurado.

¿Cómo murió Pina Pellicer?

Lamentablemente, a pesar de haber conseguido todo lo que deseaba en Hollywood, la salud mental de Pellicer comenzó a complicarse, y cuando tenía 30 años fue hallada muerta tras una sobredosis de pastillas.

Este hecho ocurrió la noche del 5 de diciembre de 1964. Pina decidió acabar con su vida después de dejar una carta de despedida. Esta carta fue escrita en un papel azul, y estaba dedicada a un amigo.

"Querido Chalo: Sé que entenderás perfectamente mi cansancio; ya no tengo fuerzas... Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total; creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren y siento defraudarlos, pero no puedo más. Pina", decía la carta escrita por la actriz.

Se desconoce el motivo por el que la actriz Pina Pellicer tomó esta trágica decisión, pero siempre circularon rumores de un posible desamor y depresión.