Mercedes Llano se retiró de la UNCuyo custodiada y denunció agresiones de docentes

Además, hubo cientos de mensajes escritos en las paredes, pizarrones y carteles de la casa de altos estudios pidiéndole la renuncia. Todo esto mientras el Consejo Superior de la UNCuyo debe ratificar o rectificar la moción para declararla persona no grata, tal y como se votó por mayoría, pero aún no se ha concretado en una resolución. En la próxima reunión, el miércoles, se resolverá su situación y la de sus compañeros de bancada Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez.

Mechi Llano custodio en el pasillo.jpg Un custodio en el pasillo del aula y dos en la puerta del curso, así se vivió la jornada educativa mientras Mercedes Llano dictaba clases en la UNCuyo.

Retornó a las clases, pero hubo tensión

Si bien no hubo ningún tipo de acto de violencia dentro de la clase que tomaron unos 36 alumnos, el ambiente no fue precisamente amable sino más bien hostil: ya la presencia de la seguridad, pedida por la misma Llano, así lo hizo sentir.

Luego, cuando se retiraron, Llano, los custodios y el militar israelí, la situación fue más extraña aún.

De todas maneras, hay que destacar que sus estudiantes aprecian a Llano como docente, dicen que es una profesora que cumple con su trabajo y es respetuosa con ellos.

Por otra parte, destacaron que en sus clases hay lugar para la expresión de diversas ideologías.

Los estudiantes remarcaron que la diputada no dio ningún tipo de explicación acerca de su voto en contra de la Ley de Financiamiento Universitario en la clase, pero también destacaron que ningún alumno se lo pidió.

Mechi carteles.jpg Hubo muchos carteles pidiendo la renuncia de la profesora y diputada libertaria.

Llano ha sido parte de la UNCuyo desde la secundaria

Altamente cuestionada por sus colegas por haber apoyado el veto de Milei, Llano no puede evitar tener su propio archivo.

Así, hace algunos días, una ex compañera de la diputada publicó en la red social X un posteo muy significativo.

Así quedó claro que Llano forma parte de la UNCuyo desde que fue alumna del Colegio Universitario Central (CUC) luego de la carrera de Ciencias Políticas de la UNCuyo, más tarde profesora universitaria y miembro del Conicet.

Esto es lo que tanto algunos de sus colegas como parte del alumnado y hasta personal universitario no le perdonan. Sin embargo, tal y como lo dijo en la sesión del Congreso donde se votó el veto a la ley. "La educación pública no está en juego", resaltó.

En palabras de un excompañero de cátedra, Pablo Carricondo, quien renunció a su cargo la semana pasada, él no puede dejar pasar que en la materia que dictaba junto a la libertaria, hay otros dos docentes cuyo salario no llega a $110.000.

"Con su voto, Llano se opuso a que les dieran un aumento", manifestó oportunamente Carricondo a Diario UNO.

"Grupúsculos amigos de la violencia", el posteo de Llano en X

En un posteo de X, Llano contó la experiencia que tuvo en la primera clase que dictó tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En su posteo, escribió previo a salir en Canal 7 donde recalcó que fue una escena muy preocupante y una muestra de violencia e intolerancia. "Soy absolutamente abierta y respetuosa de las personas que piensan diferente y siempre lo he sido", afirmó.

En la red social escribió: "Al par de señoras docentes 'feministas' intolerantes y fascistas que me agredieron con carteles, gritos y golpes en los vidrios en plena hora de consulta, esperándome 'patoterilmente' en la puerta del baño, les digo: 'No me van a amedrentar y voy a seguir luchando por el pluralismo'. Las ideas no se matan. Nadie puede arrogarse la propiedad del pensamiento y de la universidad".

Además, Llano siguió: "Más allá del aislado ataque de ese par de docentes, las clases se desarrollaron con total normalidad y altísima participación de los estudiantes gracias a las adoptadas medidas por el Decanato y el Rectorado que se ven en la obligación de asignar personal de seguridad ante los grupúsculos amigos de la violencia. Gracias a los docentes de la casa y estudiantes que me expresaron cálidamente su apoyo, aprecio y respeto".

