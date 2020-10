Los signos del zodiaco que más ganan en Tinder

No les va bien en Tinder. Han puesto su mejor foto, su mejor sonrisa y una descripción bastante decente en su perfil. Pero no hay caso, hay gente a la que no le va bien en Tinder, la aplicación de citas. ¿Y si la razón por la que no llega el éxito está en los signos del zodiaco y no en el avatar? Es posible que algunos tengan más suerte que otros y se deba a los astros.