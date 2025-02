Los presidentes Donald Trump y Emmanuel Macron se reunieron en la Casa Blanca

"Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso", declaró Donald Trump.

La expectativa de Emmanuel Macron

"Primero necesitamos tener una tregua. Creo que se podría conseguir en las próximas semanas", declaró Emmanuel Macron en una entrevista con la cadena Fox News después de reunirse con Donald Trump, en la Casa Blanca.