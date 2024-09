Lionel Scaloni reveló qué entrenador tiene como referente y causó sorpresa

Scaloni-1.jpg

"Conocíamos a la mayoría de los nuevos y ellos se conocen muy bien de juveniles. Posiblemente podamos ver alguno, dependerá mucho del partido y cómo se dé. Están para aportar lo suyo, veremos si es conveniente que puedan jugar", reveló.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la primera de las dos fechas

"El horario es para los dos igual, lo digo por la comodidad del futbolista y el espectáculo. Es incómodo, no digo que tenga ventaja uno u otro. El horario no ayuda al espectáculo. El equipo que saquemos será en función de afrontar el partido de la mejor manera. El contexto del partido va a ser normal, todos quieren que dentro del campo de juego gane su equipo", analizó al hablar del partido con los Cafeteros.

Embed

Qué dijo Scaloni sobre la vuelta de Messi

"Esperamos que Leo empiece a jugar y, cuando tengamos que dar la siguiente lista, con él no será la excepción para comunicarnos. Será dentro de dos semanas cuando tengamos que darla para los siguientes partidos y ahí veremos si está en condiciones", dijo el DT al hablar de la recuperación de Lionel Messi tras la lesión en el tobillo derecho.

"Es difícil que un equipo no tenga dependencia de Messi. Lo bueno es que tenemos una idea de juego más allá de quién esté en la cancha. Los intérpretes pueden ir variando pero todos juegan a la misma cosa. Es evidente que cuando no está, seguimos siendo lo mismo pero sin ese toque final que él tiene. La calidad de los futbolistas es similar en todos los puestos", admitió.

messi 1.jpg

Scaloni dijo cuál es su referente como entrenador

"Me siento identificado con Ancelotti. Lo escucho y coincido con muchas de sus formas de pensar el juego. Me parece un tipo que hizo historia. Después hay muchos que me transmitieron cosas importantes”, cerró.