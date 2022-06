La UCIM aseguró que no falta trabajo y sí faltan trabajadores

La nota está firmada por el titular de la entidad, Daniel Ariosto y aborda otras temas de la actualidad del país, como la falta de combustible, la inflación desenfrenada y la escalada del dólar, entre otros. Sumó su preocupación por lo que denominó graves problemas en la educación.

La UCIM también se refirió a lo que consideró un supuesto éxito turístico tras el último fin de semana largo y opinó que la gente que salió de viaje lo hizo para no quedarse con dinero que continuamente se desvaloriza.

El documento de la UCIM lleva por título "El país: un cuerpo en terapia intensiva".

Qué dice el análisis de la UCIM

Textualmente la nota de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, dice lo siguiente:

"En un cuerpo todos los órganos tienen que funcionar bien, armónicamente. En un organismo saludable el pulmón,los riñones, el hígado, el corazón, etcétera, todo el conjunto debe funcionar bien como un sistema. La metáfora del cuerpo trasladada a nuestro país nos permitiria hacer un diagnóstico de cómo está nuestra salud: Todo funciona mal.

Lo individual y el ensamble no están funcionando. Cada 'órgano' está colapsado. Estamos o deberíamos estar en terapia intensiva.

Hay un desbarajuste total y fundamentalmente en el orden económico, que se comienza a agravar y que los políticos, (por estar en las cosas en las que ellos quieren estar), quizá a propósito, no ven.

Desde la falta de combustible que no se soluciona y quizá no se solucione satisfactoriamente, hasta los graves problemas a nivel educación. Chicos de los grados más grandes que egresan sin ninguna formación y autoridades solo preocupadas por la forma de hablar de quienes no entienden qué leen o no saben hacer cálculos.

faltante de gasoil estaciones de servicio nafta (16).jpg La UCIM incluyó la falta de combustible en su análisis. Foto: Martín Pravata

La inflación sigue su ritmo y el Estado Nacional, que es quien tiene el monopolio de emisión monetaria, no hace el esfuerzo de reducción del déficit fiscal vía reducción del gasto político, sino al contrario, lo incrementa, en forma preocupante. Esto, financiado en gran parte, por la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional.

Este tipo de financiamiento es, sin dudas, el principal motivo del exceso de pesos existente en la economía, la principal causa de Incertidumbre general y depreciación paulatina de la moneda nacional.

El dólar otra vez superó los $225 y sigue ascendiendo, porque no tenemos activos líquidos. Enfrente, una política errática que no se ocupa de los problemas de los ciudadanos.

En otro sentido, la cartera de Seguridad muestra un intento de solución en manifestaciones de transportistas que desesperados, no encuentran combustible para trabajar. Nos preguntamos por qué no se hace lo mismo con los piquetes que todos los días, impiden la libre circulación.

Las empresas piden personal y la gente que no aparece. Hay puestos que desde hace un año estamos esperando ocupar y por otro lado, los piquetes se alimentan de cientos de miles de personas en todo el país. En ellos hay gente joven movilizada y subsidiada pero, no se consigue mano de obra y mucho menos especializada.

Estamos endeudados terriblemente y pidiendo fondos para pagar esa deuda. Del riesgo país, ni hablar.

Los números de nuestra economía están en rojo y eso que estamos pasando el mejor de los trimestres, con un crecimiento del 4%, dicen los economistas.

Lo que se viene, es peor. Porque de los 15.000 millones de dólares de la liquidación de la soja ya recaudados, el Gobierno ya no tiene nada.

Banco-Central-de-la-Republica-Argentina.jpg La UCIM dice que el Banco Central se ha quedado sin reservas.

El Central se encuentra sin reservas y las que tiene son ficticias, porque se trata de los depósitos de la gente o los encajes obligatorios de los bancos o procedente de la asistencia adicional del FMI que sirve para repagar deuda que se vence.

Nuestras autoridades económicas no tienen la capacidad de generar incentivos al Comercio Exterior necesarios para que las divisas provengan de la fuente genuina por excelencia, que son las exportaciones. No exportamos, no generamos divisas y las pocas que generamos son presa del cepo a las importaciones. No podemos importar y esto pone un techo al crecimiento del país que necesita de insumos importados y manufacturas que no producimos.

En este contexto, los empresarios somos sobrevivientes y seguimos invirtiendo en nuestras empresas para no desaparecer. No podemos responder cómo quisiéramos a las exigencias fiscales

Esto está muy feo.

Que el fin de semana largo hayan estado colmados los destinos turísticos no significa que estemos mejor. Al contrario, eso significa que a la gente le quema la plata que tiene en las manos. Decide viajar porque sabe que los 100 pesos que tiene hoy van a valer 85 el próximo mes o menos.

turismo en mendoza3.jpg Para la UCIM la afluencia turística del fin de semana largo no debe llamar a engaños. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

No sabemos a dónde vamos a terminar. El actual gobierno no toma decisiones, no se preocupa por nuestra vida diaria: por el incremento de los precios, por la incapacidad de quienes quieren pero no pueden pagar sus impuestos, ni de los niños, ni de los jóvenes, ni de los adultos mayores ni de quienes producimos.

Más de un año nos queda de esta "conducción". Pero nuestro país no se va a destruir. El entramado social de Argentina construido con tanto esfuerzo, inteligencia y resistencia no se rompe. Muchas gestiones trataron de hacerlo y no pudieron.

No bajamos los brazos y confiamos en la recuperación del país conducido por un gobierno que tenga sentido de la República y cuide a sus ciudadanos. Mientras tanto, seguimos sobreviviendo".

