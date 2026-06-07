La isla que dos países de América del Sur reclaman y que durante años pasó desapercibida

Lo que la hace relevante a esta isla es su posición en un territorio donde el río Amazonas cambia de curso, deposita sedimentos y da lugar a nuevas formaciones de tierra que no siempre existían cuando se firmaron los tratados internacionales. Este territorio de América del Sur se encuentra en una región marcada por el Tratado Salomón-Lozano de 1922, acuerdo que estableció gran parte de la frontera entre Colombia y Perú en la zona amazónica.

Sin embargo, la naturaleza del río ha generado una complejidad adicional. Algunas islas han emergido o se han modificado con el tiempo, lo que abre discusiones sobre si deben considerarse parte de un país u otro según la interpretación del cauce principal del Amazonas.

Isla Santa Rosa Peru y colombia (4)

La isla disputada que Colombia y Perú disputan

Perú sostiene que la isla es una prolongación natural de su territorio, específicamente del distrito de Santa Rosa de Loreto, mientras que en Colombia existen voces que cuestionan su estatus actual, argumentando que los cambios del cauce del río han modificado la línea fronteriza original establecida en tratados del siglo XX.

No obstante, Colombia ha expresado en distintos momentos la necesidad de revisar o clarificar la situación de ciertas formaciones fluviales recientes o modificadas, lo que ha mantenido el tema dentro de un marco diplomático sensible, aunque no necesariamente activo en términos de conflicto abierto.

Actualmente, la isla está administrada por Perú y cuenta con presencia de instituciones peruanas como registro civil, servicios municipales y control fronterizo. Sin embargo, Colombia mantiene el tema en el ámbito diplomático, sin que exista un conflicto armado, sino una diferencia técnica y política sobre la interpretación del límite fluvial en el Amazonas.