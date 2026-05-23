La actriz, cantante y modelo Julieta Nair Calvo se posicionó como tendencia después de visitar el programa Otro día perdido de Mario Pergolini. En la entrevista habló de su carrera, su vida personal e incluso sorprendió al conductor con una confesión inesperada.
La confesión inesperada de Julieta Nair Calvo sobre una escena de su infancia
La modelo y actriz Julieta Nair Calvo sorprendió a Mario Pergolini contando una anécdota de cuando era pequeña
Julieta comenzó a los cuatro años haciendo publicidades. Luego trabajó con Reina Reech, con Cris Morena e incluso fue chica Disney. En 2017 la actriz afrontó uno de los papeles más audaces en la novela Las Estrellas, junto a Violeta Urtizberea.
Su actuación la posicionó como la revelación indiscutida de la ficción en 2017, y desde ese entonces su carrera no ha dejado de crecer. Actualmente, Julieta brilla en el Teatro Broadway de Buenos Aires coprotagonizando el gran musical Annie junto a Lizy Tagliani y Miguel Ángel Rodríguez.
En la noche del viernes, la actriz visitó el programa de Pergolini y sorprendió al conductor con una divertida anécdota de su infancia que lo dejó entre risas y asombro.
La divertida anécdota de Julieta Nair Calvo
Todo comenzó cuando Pergolini le comentó: “Mi hija está todo el tiempo cantando en mi casa. ¿Vos eras así también?”. A partir de esa pregunta, Julieta recordó que desde muy chica tenía una conexión muy fuerte con la actuación y que podía pasar horas interpretando escenas frente al espejo.
La actriz contó que hacía monólogos frente al espejo cuando era chica. "Un día mi mamá pensó que estaba poseída. Estaba en el baño, parada arriba del inodoro”, contó entre risas, además de agregar que su madre quedó muy asustada.
Cuando Julieta era pequeña le decía al espejo: “Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, ven a mí desde el más allá. A través del viento y el fuego yo te conjuro, muestra tu rostro ya”, y acto seguido interpretada algún personaje.
Además de esa anécdota, la actriz cantó la canción Mañana, del musical Anne. También, habló de su vida privada y cómo se organiza con su familia. Tiene dos hijos de 4 y 1 año con su pareja, Andrés Rolando. Él es dueño de bares y restaurantes, así que se organizan con ayuda de una niñera, su madre y su suegra para cuidar a los pequeños.