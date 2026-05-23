La confesión inesperada de Julieta Nair Calvo sobre una escena de su infancia

Julieta Nair Calvo La actriz fue la revelación de la televisión en 2017. Hoy en día trabaja en eel teatro Broadway. Imagen: Instagram @julietanaircalvo.

En la noche del viernes, la actriz visitó el programa de Pergolini y sorprendió al conductor con una divertida anécdota de su infancia que lo dejó entre risas y asombro.

La divertida anécdota de Julieta Nair Calvo

Todo comenzó cuando Pergolini le comentó: “Mi hija está todo el tiempo cantando en mi casa. ¿Vos eras así también?”. A partir de esa pregunta, Julieta recordó que desde muy chica tenía una conexión muy fuerte con la actuación y que podía pasar horas interpretando escenas frente al espejo.

La actriz contó que hacía monólogos frente al espejo cuando era chica. "Un día mi mamá pensó que estaba poseída. Estaba en el baño, parada arriba del inodoro”, contó entre risas, además de agregar que su madre quedó muy asustada.

Cuando Julieta era pequeña le decía al espejo: “Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, ven a mí desde el más allá. A través del viento y el fuego yo te conjuro, muestra tu rostro ya”, y acto seguido interpretada algún personaje.

Embed - eltrece en Instagram: "¡Pura emoción en el piso! Julieta Nair Calvo conmovió a todos en #OtroDíaPerdido al cantar “Mañana” del musical Annie. #lovieneltrece" View this post on Instagram

Además de esa anécdota, la actriz cantó la canción Mañana, del musical Anne. También, habló de su vida privada y cómo se organiza con su familia. Tiene dos hijos de 4 y 1 año con su pareja, Andrés Rolando. Él es dueño de bares y restaurantes, así que se organizan con ayuda de una niñera, su madre y su suegra para cuidar a los pequeños.